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Утечка спецификаций Xiaomi Mi 10 Pro предполагает 16 ГБ ОЗУ

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi собирается запустить Mi 10 и Mi 10 Pro, и мы наблюдали многочисленные утечки в течение последних нескольких недель. Самая последняя из Китая, конечно, и это скриншот страницы «О программе» Xiaomi Mi 10 Pro.

Изображение предполагает, что у телефона будет 16 ГБ оперативной памяти и 512 гигабайт памяти, наряду с другими впечатляющими характеристиками. Мы еще не видели смартфон с 16 ГБ оперативной памяти, и на рынке представлено всего несколько устройств с 12 ГБ, поэтому мы либо смотрим на революцию, либо на фальшивое изображение.

Глядя на изображение, некоторые вещи не так уж удивительны - чипсет Snapdragon 865 подтвердился, как только Qualcomm представил его, и 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD + вряд ли является инновацией. Однако, мы ожидаем впечатляюще высокой частоты обновления 120 Гц, что, по-видимому, является тенденцией в первые недели этого года.

Камер четыре, а самая мощная, кажется, 108 Мп. Мы видели датчик в Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, но у последнего есть один дополнительный слой на объективе для лучшего ночного изображения. Будет ли Xiaomi делать то же самое с линейкой Mi 10, мы еще не увидели.

Аккумулятор на 5250 мАч, и мы уже заметили, что телефон сертифицирован с зарядным устройством на 65 Вт. Это означает, что силовая ячейка может быть большой, но она быстро пополнится, по слухам, не более 35 минут.

О будущих телефонах Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro все еще много неизвестного, но они будут одними из первых устройств с SD865, и вокруг них много ажиотажа. Мы будем продолжать следить за слухами и сообщать вам все новое о телефоне.
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