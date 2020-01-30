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Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

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MobilZone / Гаджеты
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Последнее программное обеспечение Xiaomi MIUI 11 полностью готово для флагмана компании, что позволило члену XDA kacskrz выкопать некоторую информацию о телефонах. Xiaomi Mi 10 Pro будет поддерживать быструю зарядку 66 Вт (11 В при 6 А), что соответствует тому, что мы видели в сертификации еще в ноябре.

Этот телефон носит номер модели M2001J1C. Есть также M2001J1E, который может быть версией Explorer этого года. Обычно это версия Pro с прозрачной спинкой и верхней конфигурацией памяти.

Обратите внимание, что предполагаемые практические фотографии телефона и его зарядного устройства всплыли, и зарядное устройство имеет маркировку «65 Вт» вместо «66 Вт».

Как бы то ни было, есть и M2001J2C - "непро" версия Xiaomi Mi 10. Спецификации устройства, которое не будет поддерживать новый стандарт зарядки, просочились, и они утверждают, что устройство будет работать «только» до 40 Вт. Оба телефона будут иметь быструю беспроводную зарядку для загрузки, хотя в MIUI 11 ничего не найдено, что подтверждает это (слух - 40 Вт для Pro, 30 Вт для ванильной модели).
Маркетинговое имяКодовое название
Xiaomi Mi 10M2001J2C
Xiaomi Mi 10 ProM2001J1C

Пока Xiaomi только официально подтвердила, что телефоны Mi 10 будут работать на чипсете Snapdragon 865. Неофициально, по слухам, в спецификации есть экран с частотой 90 Гц и 108-мегапиксельная камера на обеих (часть настройки четырехъядерной камеры). Большая утечка спецификаций также сопровождалась ценами на телефоны Mi 10 и Pro.

Телефоны будут официально представлены 11 февраля.
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