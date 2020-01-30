Poco X2 появляется на живых фотографиях

Четыре предполагаемых живых изображения предстоящего Poco X2 всплыли в Интернете, раскрывая ключевые конструктивные особенности, а также некоторые новые технические характеристики оборудования.
Вы заметите двойную фронтальную камеру внутри отверстия дисплея в верхнем правом углу и довольно большой динамик сверху. Учитывая размер наушника, вероятно, можно предположить, что он выполняет функцию динамика, что, в свою очередь, означает, что Poco X2 будет поставляться со стереодинамиками. То, чего не хватало в предыдущем смартфоне Poco F1.
Снимки мало что показывают, но они дают нам четкое представление о том, что смартфон будет довольно близок к недавно выпущенному Redmi K30 и, возможно, является его точной копией. Мы ожидаем тот же чипсет и тот же экран с частотой 120 Гц.
Вы заметите двойную фронтальную камеру внутри отверстия дисплея в верхнем правом углу и довольно большой динамик сверху. Учитывая размер наушника, вероятно, можно предположить, что он выполняет функцию динамика, что, в свою очередь, означает, что Poco X2 будет поставляться со стереодинамиками. То, чего не хватало в предыдущем смартфоне Poco F1.
Снимки мало что показывают, но они дают нам четкое представление о том, что смартфон будет довольно близок к недавно выпущенному Redmi K30 и, возможно, является его точной копией. Мы ожидаем тот же чипсет и тот же экран с частотой 120 Гц.