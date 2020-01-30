ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Poco X2 появляется на живых фотографиях
10:00
Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей
08:00
Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном
20:00
OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира
18:00
Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов
16:00
Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
14:00
Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж
12:00
Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников
10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
21:48
Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина
20:00
Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9
17:51
В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power
16:00
В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +
14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
08:00
Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark
20:00
OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах
17:47
Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками
14:00
Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом
12:30
Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах
11:02
Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо
08:08
В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola
06:20
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10
21:32
Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до MIUI 12
17:30
Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType
16:00
Искусственный человек от Samsung - NEON
14:04
Redmi 8A - король сверхбюджетного сегмента, но, у него есть интересный конкурент
11:13
Бесполезность мультикамер в смартфоне или как нас обманывают производители
20:00
Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +
18:00
В сети появилась подробная информация о камерах Oppo Find X2 и крутом дисплее
 Больше новостей
» » Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей
-

Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
310
Ожидается, что Motorola анонсирует, как минимум, четыре новых смартфона на специальном мероприятии 23 февраля в Барселоне. Мы должны увидеть дебют Moto G8, G8 Play, Edge + флагмана и безымянного мидрангера, упаковывающего стилус.
Сертификация аккумуляторов Motorola Z5

Теперь в базе данных FCC был обнаружен еще один телефон Moto, показывающий, что он поставляется с мощной батареей емкостью 5000 мАч. Следующим телефоном Zseries должен быть телефон с номером модели XT2055-1, который, скорее всего, называется Moto Z5.
По словам неназванных инсайдеров, телефон не будет раскрыт на предстоящем событии 23 февраля, а будет запущен позже. Также ожидается, что телефон будет поддерживать ряд аксессуаров Moto Mods. Это все, что у нас есть на данный момент, мы обязательно напишем о Z5, как только появится больше информации.
Prostotech google play Prostotech google play