Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей

Ожидается, что Motorola анонсирует, как минимум, четыре новых смартфона на специальном мероприятии 23 февраля в Барселоне. Мы должны увидеть дебют Moto G8, G8 Play, Edge + флагмана и безымянного мидрангера, упаковывающего стилус.
Теперь в базе данных FCC был обнаружен еще один телефон Moto, показывающий, что он поставляется с мощной батареей емкостью 5000 мАч. Следующим телефоном Zseries должен быть телефон с номером модели XT2055-1, который, скорее всего, называется Moto Z5.
По словам неназванных инсайдеров, телефон не будет раскрыт на предстоящем событии 23 февраля, а будет запущен позже. Также ожидается, что телефон будет поддерживать ряд аксессуаров Moto Mods. Это все, что у нас есть на данный момент, мы обязательно напишем о Z5, как только появится больше информации.
Теперь в базе данных FCC был обнаружен еще один телефон Moto, показывающий, что он поставляется с мощной батареей емкостью 5000 мАч. Следующим телефоном Zseries должен быть телефон с номером модели XT2055-1, который, скорее всего, называется Moto Z5.
По словам неназванных инсайдеров, телефон не будет раскрыт на предстоящем событии 23 февраля, а будет запущен позже. Также ожидается, что телефон будет поддерживать ряд аксессуаров Moto Mods. Это все, что у нас есть на данный момент, мы обязательно напишем о Z5, как только появится больше информации.