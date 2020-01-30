Последние новости

08:00

Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном

20:00

OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира

18:00

Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов

16:00

Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни

14:00

Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж

12:00

Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников

10:00

Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods

05:50

DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro

21:48

Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина

20:00

Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9

17:51

В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power

16:00

В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +

14:00

Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ

12:00

Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch

10:00

В сети появилась новая информация об iOS 14

08:00

Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark

20:00

OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах

17:47

Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками

14:00

Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом

12:30

Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах

11:02

Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо

08:08

В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola

06:20

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10

21:32

Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до MIUI 12

17:30

Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType

16:00

Искусственный человек от Samsung - NEON

14:04

Redmi 8A - король сверхбюджетного сегмента, но, у него есть интересный конкурент

11:13

Бесполезность мультикамер в смартфоне или как нас обманывают производители

20:00

Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +

18:00

В сети появилась подробная информация о камерах Oppo Find X2 и крутом дисплее

16:00

Еще 9 телефонов LG получат Android 10 в этом году

14:00

Samsung Galaxy Fold 2 выйдет во втором квартале

09:59

Стали известны даты проведения мероприятия Google I / O 2020