Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном

Благодаря стремлению к полноэкранному дизайну на современных смартфонах появилось много решений, позволяющих избавиться от фронтальных камер или скрыть их. Механические всплывающие камеры, отверстия и всевозможные вырезы и выемки являются ступеньками, и многие считают, что камера под дисплеем будет окончательным и наиболее элегантным решением. К сожалению, однако, по словам вице-президента Xiaomi, этого не произойдет в ближайшее время, так как еще предстоит решить серьезные технологические проблемы.
Лу Вейбинг (Lu Weibing) говорит, что вся индустрия смартфонов усердно работает над решением, но, несмотря на то, что Xiaomi продемонстрировала свой прототип в 2019 году с камерой под экраном, необходимо учитывать два основных фактора. Во-первых, плотность пикселей современных дисплеев слишком высока, чтобы разместить камеру под ними, поскольку она блокирует слишком много света. По-видимому, PPI играет важную роль в пропускании света камерой, что приводит нас ко второму препятствию.
Пропускание света нынешними экранными камерами слишком низкое и в сочетании с высоким PPI очень мало света достигает сенсора. Это означает, что качество изображения далеко не такое, как у обычных камер. Исследователи все еще ищут способ достижения высокого PPI, не влияя на светопропускание камеры.
Посмотрим правде в глаза - никто не купит смартфон с дисплеем с низкой плотностью пикселей, и многие не согласятся на впечатляющие селфи-камеры.
В общем, Лу Вейбинг говорит, что мы не должны слишком ожидать технологию, и нам, возможно, придется подождать немного дольше, прежде чем она станет доступной для конечного потребителя. Хотя, он не дал никаких временных рамок, но должно пройти, по крайней мере, пару лет.
Лу Вейбинг (Lu Weibing) говорит, что вся индустрия смартфонов усердно работает над решением, но, несмотря на то, что Xiaomi продемонстрировала свой прототип в 2019 году с камерой под экраном, необходимо учитывать два основных фактора. Во-первых, плотность пикселей современных дисплеев слишком высока, чтобы разместить камеру под ними, поскольку она блокирует слишком много света. По-видимому, PPI играет важную роль в пропускании света камерой, что приводит нас ко второму препятствию.
Пропускание света нынешними экранными камерами слишком низкое и в сочетании с высоким PPI очень мало света достигает сенсора. Это означает, что качество изображения далеко не такое, как у обычных камер. Исследователи все еще ищут способ достижения высокого PPI, не влияя на светопропускание камеры.
Посмотрим правде в глаза - никто не купит смартфон с дисплеем с низкой плотностью пикселей, и многие не согласятся на впечатляющие селфи-камеры.
В общем, Лу Вейбинг говорит, что мы не должны слишком ожидать технологию, и нам, возможно, придется подождать немного дольше, прежде чем она станет доступной для конечного потребителя. Хотя, он не дал никаких временных рамок, но должно пройти, по крайней мере, пару лет.