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Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что Oppo представит смартфон Find X2, и сегодня этот компания получила сертификат не для одного, а для двух телефонов - Oppo Find X2 (номер модели CPH2023) и Oppo Find X2 Pro (номер модели CPH2025). Телефоны появились на сайте NBTC в Таиланде.

Тем не менее, Брайан Шен, вице-президент компании, подтвердил в своем личном аккаунте на Weibo, что «2K и 120 Гц согласуются с 65 Вт SuperVOOC», и совершенно очевидно, что он говорит о смартфонах Find X2, подтверждая более ранние слухи.
Сертификаты Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro

Шен также зашел в Твиттер несколько дней назад, где просто сообщил, что он получил некоторый практический опыт работы с Oppo Find X2, и «экран не имеет себе равных» и «изменит правила игры». Соединяя два и два, мы считаем, что посты Weibo и Twitter дополняют друг друга и подтверждают спецификации Find X2.
«2K дисплей» - маркетинговый слоган, используемый в основном в Китае - на самом деле панель QHD (1440p). У Oppo не было телефона с таким дисплеем со времен Find 7, который был запущен шесть лет назад на Snapdragon 801 и 3/32 ГБ памяти. С другой стороны, 65-вольтный SuperVOOC - это то, что сейчас доступно на рынке - Reno Ace оснащен новейшей технологией зарядки, но Oppo не выпустила телефон нигде, кроме Китая.

У нас пока нет официальной даты запуска, но Oppo подтвердил свое присутствие на MWC 2020 в Барселоне в следующем месяце.
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