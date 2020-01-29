ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:00
Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов
16:00
Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
14:00
Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж
12:00
Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников
10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
21:48
Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина
20:00
Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9
17:51
В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power
16:00
В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +
14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
08:00
Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark
20:00
OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах
17:47
Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками
14:00
Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом
12:30
Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах
11:02
Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо
08:08
В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola
06:20
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10
21:32
Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до MIUI 12
17:30
Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType
16:00
Искусственный человек от Samsung - NEON
14:04
Redmi 8A - король сверхбюджетного сегмента, но, у него есть интересный конкурент
11:13
Бесполезность мультикамер в смартфоне или как нас обманывают производители
20:00
Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +
18:00
В сети появилась подробная информация о камерах Oppo Find X2 и крутом дисплее
16:00
Еще 9 телефонов LG получат Android 10 в этом году
14:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет во втором квартале
09:59
Стали известны даты проведения мероприятия Google I / O 2020
08:00
Motorola работает над 5G версией складного Razr 2019
05:37
Официально подтверждены основные характеристики Samsung Galaxy M21
 Больше новостей
» » Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
-

Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
254
Во вторник во второй половине дня Apple опубликовала отчет о доходах, в котором объявила о 9-процентном увеличении выручки по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года (91,8 млрд долларов), что значительно превышает прогнозы аналитиков (88,5 млрд долларов). Apple также видит больше доходов в аппаратном обеспечении, которое за последние годы оставалось на прежнем уровне.

Продажи iPhone принесли Apple более половины дохода за первый финансовый квартал. Только за счет продажи iPhone компания заработала 55,96 млрд долларов, превзойдя прогноз Уолл-стрит в 51,5 млрд долларов. Между тем, категория аксессуаров Apple, в которую входят Apple Watch, Home Pod и AirPods, выросла до 10 млрд долларов против 7,3 млрд долларов в прошлом году. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сказал, что iPhone 11 и 11 Pro способствовали значительному росту, и назвал их «самой сильной линейкой iPhone, которую мы когда-либо имели».
Линейка Apple iPhone 2019: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Услуги заработали 12,72 миллиарда долларов. Несмотря на то, что прогнозировалось 12,98 миллиарда долларов, в этой категории (которая включает в себя продажи услуг по подписке Apple) рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 10,87 миллиарда долларов.

Несмотря на высокий доход, Apple не смогла удовлетворить спрос на Apple Watch Series 3 (самые дешевые часы Apple Watch, которые можно купить за $ 199) и AirPods в течение квартала. Тим Кук даже сказал Reuters, что Apple по-прежнему не хватает полного спроса на AirPods.
Apple Airpods

Прогноз Apple на следующий квартал (ожидания компании по прибыли) составляет от 63 до 67 миллиардов долларов. Рассуждения Apple о более широком, чем обычно, прогнозе привели к вспышке коронавируса, которая серьезно сдерживала производство (у Apple есть поставщики в Ухане, в городе-вспышке вируса) и продажи.

Аналитики ожидают, что 2020 год будет еще более сильным годом для iPhone, который, по слухам, будет иметь поддержку 5G, что, вероятно, ускорит частоту обновления для клиентов на рынках, где преобладают операторы 5G.
Prostotech google play Prostotech google play