Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни

Линейка Apple iPhone 2019: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Apple Airpods

Во вторник во второй половине дня Apple опубликовала отчет о доходах, в котором объявила о 9-процентном увеличении выручки по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года (91,8 млрд долларов), что значительно превышает прогнозы аналитиков (88,5 млрд долларов). Apple также видит больше доходов в аппаратном обеспечении, которое за последние годы оставалось на прежнем уровне.Продажи iPhone принесли Apple более половины дохода за первый финансовый квартал. Только за счет продажи iPhone компания заработала 55,96 млрд долларов, превзойдя прогноз Уолл-стрит в 51,5 млрд долларов. Между тем, категория аксессуаров Apple, в которую входят Apple Watch, Home Pod и AirPods, выросла до 10 млрд долларов против 7,3 млрд долларов в прошлом году. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сказал, что iPhone 11 и 11 Pro способствовали значительному росту, и назвал их «самой сильной линейкой iPhone, которую мы когда-либо имели».Услуги заработали 12,72 миллиарда долларов. Несмотря на то, что прогнозировалось 12,98 миллиарда долларов, в этой категории (которая включает в себя продажи услуг по подписке Apple) рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 10,87 миллиарда долларов.Несмотря на высокий доход, Apple не смогла удовлетворить спрос на Apple Watch Series 3 (самые дешевые часы Apple Watch, которые можно купить за $ 199) и AirPods в течение квартала. Тим Кук даже сказалчто Apple по-прежнему не хватает полного спроса на AirPods.Прогноз Apple на следующий квартал (ожидания компании по прибыли) составляет от 63 до 67 миллиардов долларов. Рассуждения Apple о более широком, чем обычно, прогнозе привели к вспышке коронавируса, которая серьезно сдерживала производство (у Apple есть поставщики в Ухане, в городе-вспышке вируса) и продажи.Аналитики ожидают, что 2020 год будет еще более сильным годом для iPhone, который, по слухам, будет иметь поддержку 5G, что, вероятно, ускорит частоту обновления для клиентов на рынках, где преобладают операторы 5G.