Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж

Макет рендеринга Galaxy Z Flip

Предполагается, что Samsung Galaxy Z Flip, который дебютирует 14 февраля, будет представлен в четырех цветах: черный, золотой, фиолетовый и серебристый. Мы уже слышали о некоторых из этих вариантов цвета, и сегодняшний отчет подтверждает это.Далее в отчете говорится, что серебряный вариант будет иметь футбольный рисунок, и не все варианты цвета будут доступны на всех рынках. Тем не менее, Galaxy Z Flip будет доступен в синем, красном и розовом цветах в Южной Корее через южнокорейские операторы SK Telecom, KT и LG Uplus.По слухам, Galaxy Z Flip стоит 1400 долларов, а под капотом - Snapdragon 855+. Он оснащен 6,7-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем и батареей емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.С точки зрения оптики, Galaxy Z Flip будет иметь две 12-мегапиксельные задние камеры (широкую и сверхширокую) и 10-мегапиксельную селфи-камеру. Смартфон будет работать под управлением One UI 2.1 из коробки и иметь 256 ГБ дискового пространства на борту.