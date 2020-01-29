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Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж

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MobilZone / Гаджеты
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Предполагается, что Samsung Galaxy Z Flip, который дебютирует 14 февраля, будет представлен в четырех цветах: черный, золотой, фиолетовый и серебристый. Мы уже слышали о некоторых из этих вариантов цвета, и сегодняшний отчет подтверждает это.

Далее в отчете говорится, что серебряный вариант будет иметь футбольный рисунок, и не все варианты цвета будут доступны на всех рынках. Тем не менее, Galaxy Z Flip будет доступен в синем, красном и розовом цветах в Южной Корее через южнокорейские операторы SK Telecom, KT и LG Uplus.
Макет рендеринга Galaxy Z Flip

По слухам, Galaxy Z Flip стоит 1400 долларов, а под капотом - Snapdragon 855+. Он оснащен 6,7-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем и батареей емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

С точки зрения оптики, Galaxy Z Flip будет иметь две 12-мегапиксельные задние камеры (широкую и сверхширокую) и 10-мегапиксельную селфи-камеру. Смартфон будет работать под управлением One UI 2.1 из коробки и иметь 256 ГБ дискового пространства на борту.
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