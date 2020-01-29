Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников

Huawei P40 Pro Premium • Huawei P40 Pro • Huawei P40

Huawei P30 Pro, выпущенный в прошлом году по цене 1000 евро, а не про версия P30 - 800 евро. В этом году цены будут ниже, согласно инсайдеромОн ожидает, что Huawei P40 будет стоить 600 евро, а базовая цена P40 Pro - 800 евро. В этом году будет выпущена третья модель, Huawei P40 Pro Premium, стоимость которой при запуске должна составить 1000 евро.Эта скидка связана, по крайней мере, частично из-за отсутствия Google Mobile Services (GMS), хотя спецификации, безусловно, передовые. Премиум обещает 10-кратный оптический зум, Pro - 5x, а не про версия - 3x. Ожидается, что с использованием новых датчиков Huawei увеличит скорость основной камеры до 52 мегапикселей с помощью фильтра Quad Bayer, а также, по слухам, дисплей с изогнутыми квадраторами не будет дешевым.Обратите внимание, что Google, как сообщается, взимает до 40 долларов за телефон за лицензию GMS для устройств, продаваемых в Европе.Ожидается, что цены на серию Galaxy S20 будут расти (начиная с 900 евро, а 800 евро без 5G), и снижение цен Huawei может заставить людей задуматься, смогут ли они жить без Google Play Store и Карт. Трио Huawei P40 будет представлено в Европе (Париж) в конце марта.