Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods

Ситуация с распространением нового коронавируса в Китае может очень скомпрометировать производственную линию Apple. В частности, это может повлиять на производство нового iPhone 9 (или SE 2) и AirPods.
Согласно отчету Nikkei Asian Review, вирус распространился в провинцию Хубэй (с более чем 100 подтвержденными случаями), которая соседствует с провинцией Хэнань и находится недалеко от провинции Гуандун, где расположены основные производственные центры Apple.
Источники, цитируемые в отчете Bloomberg, предполагают, что грядущий iPhone 9, вероятно, будет жертвой распространения вируса и, в частности, станет жертвой мер китайских властей по сдерживанию вируса.
Правительство Китая призывает рабочих оставаться дома в городах, пораженных коронавирусом, и уже изолировало весь город Ухань (откуда, как полагают, произошел вирус).
Инсайдеры также указывают на AirPods, как вероятные жертвы замедленного производства.
Ожидается, что Apple начнет массовое производство iPhone 9 в феврале с намерением анонсировать и начать продажи телефона в марте. У компании есть система с двумя источниками поставки, чтобы гарантировать, что проблема с одним заводом не помешает производству устройства слишком серьезно, поэтому iPhone 9, вероятно, запустится, как и ожидалось.
Согласно отчету Nikkei Asian Review, вирус распространился в провинцию Хубэй (с более чем 100 подтвержденными случаями), которая соседствует с провинцией Хэнань и находится недалеко от провинции Гуандун, где расположены основные производственные центры Apple.
Источники, цитируемые в отчете Bloomberg, предполагают, что грядущий iPhone 9, вероятно, будет жертвой распространения вируса и, в частности, станет жертвой мер китайских властей по сдерживанию вируса.
Правительство Китая призывает рабочих оставаться дома в городах, пораженных коронавирусом, и уже изолировало весь город Ухань (откуда, как полагают, произошел вирус).
Инсайдеры также указывают на AirPods, как вероятные жертвы замедленного производства.
Ожидается, что Apple начнет массовое производство iPhone 9 в феврале с намерением анонсировать и начать продажи телефона в марте. У компании есть система с двумя источниками поставки, чтобы гарантировать, что проблема с одним заводом не помешает производству устройства слишком серьезно, поэтому iPhone 9, вероятно, запустится, как и ожидалось.