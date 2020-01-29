ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
21:48
Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина
20:00
Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9
17:51
В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power
16:00
В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +
14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
08:00
Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark
20:00
OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах
17:47
Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками
14:00
Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом
12:30
Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах
11:02
Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо
08:08
В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola
06:20
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10
21:32
Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до MIUI 12
17:30
Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType
16:00
Искусственный человек от Samsung - NEON
14:04
Redmi 8A - король сверхбюджетного сегмента, но, у него есть интересный конкурент
11:13
Бесполезность мультикамер в смартфоне или как нас обманывают производители
20:00
Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +
18:00
В сети появилась подробная информация о камерах Oppo Find X2 и крутом дисплее
16:00
Еще 9 телефонов LG получат Android 10 в этом году
14:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет во втором квартале
09:59
Стали известны даты проведения мероприятия Google I / O 2020
08:00
Motorola работает над 5G версией складного Razr 2019
05:37
Официально подтверждены основные характеристики Samsung Galaxy M21
20:00
Второй телефон Poco поступит уже в феврале
18:00
В сети появилась официальная утечка Samsung Galaxy S20
16:00
Fujifilm анонсирует беззеркальную камеру X-T200
14:00
Quick Share - грядущая версия Samsung AirDrop от Apple
 Больше новостей
» » Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
-

Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
250
Ситуация с распространением нового коронавируса в Китае может очень скомпрометировать производственную линию Apple. В частности, это может повлиять на производство нового iPhone 9 (или SE 2) и AirPods.

Согласно отчету Nikkei Asian Review, вирус распространился в провинцию Хубэй (с более чем 100 подтвержденными случаями), которая соседствует с провинцией Хэнань и находится недалеко от провинции Гуандун, где расположены основные производственные центры Apple.

Источники, цитируемые в отчете Bloomberg, предполагают, что грядущий iPhone 9, вероятно, будет жертвой распространения вируса и, в частности, станет жертвой мер китайских властей по сдерживанию вируса.

Правительство Китая призывает рабочих оставаться дома в городах, пораженных коронавирусом, и уже изолировало весь город Ухань (откуда, как полагают, произошел вирус).
Инсайдеры также указывают на AirPods, как вероятные жертвы замедленного производства.

Ожидается, что Apple начнет массовое производство iPhone 9 в феврале с намерением анонсировать и начать продажи телефона в марте. У компании есть система с двумя источниками поставки, чтобы гарантировать, что проблема с одним заводом не помешает производству устройства слишком серьезно, поэтому iPhone 9, вероятно, запустится, как и ожидалось. 
Prostotech google play Prostotech google play