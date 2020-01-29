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DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro

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MobilZone / Гаджеты
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Redmi Note 8 Pro впечатляет аппаратным обеспечением и конкурентной ценовой политикой. Что касается камер, в частности, Note 8 Pro выделяет доступную категорию с 64-мегапиксельным основным датчиком вместе с 8-мегапиксельным сверхшироким модулем и двумя 2-мегапиксельными модулями для макросъемки и датчиком глубины. Несмотря на солидную настройку, Note 8 Pro показал впечатляющий результат в тесте DxOMark, равный 84 баллам, что точно соответствует результатам Black Shark 2 и LG V30.
Подведя итоги, последний участник серии Redmi Note получил 87 баллов в фото-отделе и 78 баллов в категории видео. Производительность автофокуса основной камеры получила высокую оценку, а также ее экспозицию и изоляцию объекта в портретных снимках. Однако, были найдены снимки с ограниченным динамическим диапазоном, медленным автофокусом, смещением оттенка и мягкостью угла.
Система показателей Redmi Note 8 Pro для камеры

DxOMark также указывает на ограниченные мелкие детали и динамический диапазон. Отсутствие настоящей телеобъективной камеры также приводит к низкой оценке увеличения. Фотосъемка при слабом освещении - это еще одна область, где Note 8 Pro не впечатлили рецензентов.

Что касается видео, было обнаружено, что отслеживания автофокуса не было, и был заметный шум во всех условиях съемки, наряду с ограниченным динамическим диапазоном и оранжевым оттенком при съемке в помещении.
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