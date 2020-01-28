Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9

iPhone 8

В последний раз Apple выпустила iPhone с кнопкой «Домой» в сентябре 2017 года - iPhone 8. С тех пор компания приняла полноэкранный дизайн с широкими выемками. Однако, кнопка «Домой» может вернуться к 2020 году.Мы видели сообщения, которые предполагают, что Apple выпустит iPhone с кнопкой «Домой» в марте 2020 года, и он будет называться iPhone 9. Однако, были и противоречивые сообщения, в которых утверждается, что Apple пропустит Touch ID на iPhone 9 в пользу Face ID и большего экрана.Теперь последняя информация, поступающая от надежного источника Evan Blass, еще раз говорит о том, что iPhone 9 будет оснащен кнопкой «Домой», и он станет официальным весной 2020 года.Рендеры iPhone 9 просочилась ранее в этом месяце, показывая дизайн смартфона, и ходят слухи, что это в основном на iPhone 8 с улучшенными внутренностями. Мы надеемся, что в ближайшие недели мы узнаем больше об iPhone 9 или о том, как Apple решит его назвать.