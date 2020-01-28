В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power

В прошлом году Motorola представила Moto G8 Play и Moto G8 Plus, но нам еще предстоит увидеть ванильную версию и вариант Power, которые присутствовали в линейке G7. Теперь инсайдер подтвердил разработчикам XDA, что телефоны поступают, и раскрыл их ключевые характеристики.
Оба телефона будут работать на Snapdragon 665. Moto G8 будет меньшим из двух - он будет построен на 6,39-дюймовом дисплее с разрешением HD + с отверстием для одной селфи-камеры. Разнообразие LCD, означающее, что отпечаток пальца остается на задней панели.
На задней панели Moto G8 будет три камеры - первичный датчик 16MP с объективом f / 1.7, модуль 2MP f / 2.2 для макросъемки и сверхширокая камера на 8 МП. На передней панели также есть стандартный 8MP f / 2.0 датчик.
Moto G8 Power должен иметь большую батарею - в то время, как vanilla G8, как говорили, имел аккумуляторную батарею на 4000 мАч с базовой зарядкой 10 Вт, здесь у нас есть блок на 5000 мАч с 18 Вт Quick Charge 3.0 в более высоком и широком корпусе.
Ожидается, что на экране будет одно отверстие для 25-мегапиксельной камеры, а ЖК-дисплей получит разрешение Full HD + с той же диагональю 6,36 дюйма. Он также будет иметь четыре камеры на задней панели - трио Moto G8 плюс дополнительный 8-мегапиксельный f/2.4 датчик, который может быть телеобъективом.
Оба телефона будут работать на Snapdragon 665. Moto G8 будет меньшим из двух - он будет построен на 6,39-дюймовом дисплее с разрешением HD + с отверстием для одной селфи-камеры. Разнообразие LCD, означающее, что отпечаток пальца остается на задней панели.
На задней панели Moto G8 будет три камеры - первичный датчик 16MP с объективом f / 1.7, модуль 2MP f / 2.2 для макросъемки и сверхширокая камера на 8 МП. На передней панели также есть стандартный 8MP f / 2.0 датчик.
Moto G8 Power должен иметь большую батарею - в то время, как vanilla G8, как говорили, имел аккумуляторную батарею на 4000 мАч с базовой зарядкой 10 Вт, здесь у нас есть блок на 5000 мАч с 18 Вт Quick Charge 3.0 в более высоком и широком корпусе.
Ожидается, что на экране будет одно отверстие для 25-мегапиксельной камеры, а ЖК-дисплей получит разрешение Full HD + с той же диагональю 6,36 дюйма. Он также будет иметь четыре камеры на задней панели - трио Moto G8 плюс дополнительный 8-мегапиксельный f/2.4 датчик, который может быть телеобъективом.