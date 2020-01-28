В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +

Motorola готовится представить новый смартфон под названием Motorola Edge +. Об этом смартфоне пока ничего не известно, но мы знаем, что официальное объявление неминуемо, так как смартфон прошел через Geekbench, раскрывая ключевые характеристики в процессе.Согласно Geekbench, Motorola Edge + будет работать под управлением Android 10 и иметь 12 ГБ оперативной памяти. Материнская плата указана как «Burton», а процессор под ней имеет восемь ядер с базовой частотой 1,80 ГГц.Motorola Edge+ будет иметь дисплей с отверстием, а продаваться будет через Verizon. Другие подробности об Edge + все еще остаются загадкой, но мы должны услышать больше об этом в ближайшие недели.Помимо Edge +, Motorola также планирует выпустить смартфон со стилусом, но мы мало что знаем об этом.