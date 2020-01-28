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Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark

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MobilZone / Гаджеты
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Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попала в рейтинг DxOMark в топ - 10. Это на 9 пунктов выше, чем у его предшественника, XS Max.

Объектив фронтальной камеры семейства iPhone 11 шире, чем у телефонов XS, что и дало такой эффект. Кроме того, новая SL 3D камера хорошо работает, когда дело доходит до режима боке при портретной съемке.

Где камера терпит неудачу - шум и производительность при слабом освещении. На самом деле, при слабом освещении телефон потерял наибольшее количество очков.
iPhone 11 Pro Max достаточно уникален, поскольку он способен записывать видео со скоростью 2160p / 60fps с помощью своей селфи-камеры и снимать замедленные кадры 1080p / 120fps. Добавьте к этому способную EIS на основе гироскопа и компетентную реализацию HDR видео, и телефон входит в пятерку лучших с показателем видео 90.

В конечном счете, серия телефонов iPhone 11 (все три используют одно и то же оборудование для селфи-камеры) получили заметное улучшение по сравнению с поколением XS. 
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