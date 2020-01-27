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OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах

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MobilZone / Гаджеты
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OnePlus провел «Форум открытых ушей» в Нью-Йорке, по сути, встречу, чтобы выслушать у фанатов их мысли и идеи о том, как компания может улучшить текущие и будущие продукты OnePlus - этот конкретный вопрос сфокусирован на захвате видео. После некоторого рассмотрения компания опубликовала список дел.

Первоочередной задачей является обеспечение согласованности экспозиции, цветового баланса и баланса белого для трех камер (основной, ультраширокой и телеобъективной). Это включит будущие изменения, такие как «четность объектива» - поддержка видео 4K на всех трех камерах и возможность переключения между ними во время записи. Кроме того, запись с двух камер одновременно (широкий + ульраширокий или тыл + фронт).

Некоторые из этих изменений скоро появятся через обновление программного обеспечения, другие невозможны на текущем оборудовании, например, некоторые современные модули камеры не могут делать захват 4K. Однако, OnePlus работает над тем, чтобы сделать это возможным на будущих устройствах.
Помимо балансировки автоматических настроек для трех камер, следует ожидать обновлений, которые улучшат тон кожи и улучшат видеоредактор приложения Gallery с помощью инструмента цветовой градации и поддержки LUT, скоро появятся другие новости.

Для телефонов, запланированных на 2020 год, OnePlus работает над плавным панорамированием, более быстрым срабатыванием затвора и автоматической фокусировкой. Кроме того, исследуются такие функции, как супер-стабилизация на 4K, увеличение масштаба времени, ночной режим для видео и увеличение ограничения видео на 4K.
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