Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками

Тизеры из Poco X2

Сообщения, которые вы получаете при посещении целевой страницы Poco X2

Poco объявила дату запуска своего первого смартфона после того, как он стал отдельной компанией - Poco X2 прибывает 4 февраля, то есть в следующий вторник. Телефон будет иметь «экстремальную частоту обновления» для «экстремальных игр», 64-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX686, жидкостное охлаждение и чипсет Qualcomm.Poco X2 был представлен в Твиттере с чрезвычайно интересным хэштегом «Будь гладким, аф». Существует также короткая ссылка, отправляющая вас на целевую страницу, которая рекламирует частоту обновления Poco X2 таким образом, что некоторые могут посчитать это ребячеством, но многие это обожают.Желательно посещать ссылку smoothaf.co.in на мобильном устройстве, потому что таким образом Poco может немного лучше рекламировать свой экран с частотой 120 Гц, и, в конце концов, он хочет принизить ваш текущий телефон, чтобы вы пошли в магазин и купили Poco X2 один раз.