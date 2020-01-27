ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

11:02
Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо
08:08
В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola
06:20
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10
21:32
Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до MIUI 12
17:30
Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType
16:00
Искусственный человек от Samsung - NEON
14:04
Redmi 8A - король сверхбюджетного сегмента, но, у него есть интересный конкурент
11:13
Бесполезность мультикамер в смартфоне или как нас обманывают производители
20:00
Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +
18:00
В сети появилась подробная информация о камерах Oppo Find X2 и крутом дисплее
16:00
Еще 9 телефонов LG получат Android 10 в этом году
14:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет во втором квартале
09:59
Стали известны даты проведения мероприятия Google I / O 2020
08:00
Motorola работает над 5G версией складного Razr 2019
05:37
Официально подтверждены основные характеристики Samsung Galaxy M21
20:00
Второй телефон Poco поступит уже в феврале
18:00
В сети появилась официальная утечка Samsung Galaxy S20
16:00
Fujifilm анонсирует беззеркальную камеру X-T200
14:00
Quick Share - грядущая версия Samsung AirDrop от Apple
12:00
Vivo подает патент на Super FlashCharge
10:00
В сети появилась информация об аккумуляторе Samsung Galaxy A41
07:17
Проблемы Redmi AirDots спустя несколько месяцев активного использования
05:28
iPhone 11 превосходит XS Max в тесте камеры DxOMark
20:00
Камеры Honor 2020 принесут ещё больше пикселей
18:00
Новый телефон Oppo появляется на TENAA
16:00
Следующий смартфон от POCO будет называться «POCO X2»
14:00
DxOMark оценили фотовозможности Sony Xperia 5
12:00
Sony представит на MWC несколько телефонов 5G
10:00
Стала известна дата старта продаж складного смартфона Motorola Razr
08:09
Шесть смартфонов от Xiaomi, которые скоро получат обновление до Android 10
05:28
Визуализация Huawei P40 Pro демонстрирует новый мятно-зеленый цвет
20:00
EMUI от Huawei теперь поддерживает 50 миллионов устройств
18:00
Honor представляет MagicWatch 2 Limited Edition с ярким дизайном
 Больше новостей
» » Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо
-

Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
743
Xiaomi продает Redmi K30 в Китае, но на рынке также имеется большое количество телефонов Redmi K20. Чтобы продать оставшееся и отпраздновать Лунный Новый год, компания снизила цену Redmi K20 Pro Premium до 2799 юаней или эквивалент 403 долларов США.
Redmi K20 Pro прибыли на чипсете Snapdragon 855, но позже обновленная версия премиума была возобновлена с Snapdragon 855+ SoC. В настоящее время телефон находится в собственном интернет-магазине Xiaomi с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения, единственной версией памяти, доступной на данный момент.

Первоначально смартфон появился по цене 3199 юаней (463 доллара), затем в конце декабря был обесценен до 2999 юаней (434 доллара), и теперь у нас еще одно снижение цен.

Ожидается, что Xiaomi представит модельный ряд Mi 10 в феврале, во время MWC 2020 в Барселоне. Тем временем ожидается, что его дочерняя компания Redmi представит Redmi K30 Pro, который должен работать на чипсете Snapdragon 865.
Prostotech google play Prostotech google play