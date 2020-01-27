Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо

Xiaomi продает Redmi K30 в Китае, но на рынке также имеется большое количество телефонов Redmi K20. Чтобы продать оставшееся и отпраздновать Лунный Новый год, компания снизила цену Redmi K20 Pro Premium до 2799 юаней или эквивалент 403 долларов США.
Redmi K20 Pro прибыли на чипсете Snapdragon 855, но позже обновленная версия премиума была возобновлена с Snapdragon 855+ SoC. В настоящее время телефон находится в собственном интернет-магазине Xiaomi с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения, единственной версией памяти, доступной на данный момент.
Первоначально смартфон появился по цене 3199 юаней (463 доллара), затем в конце декабря был обесценен до 2999 юаней (434 доллара), и теперь у нас еще одно снижение цен.
Ожидается, что Xiaomi представит модельный ряд Mi 10 в феврале, во время MWC 2020 в Барселоне. Тем временем ожидается, что его дочерняя компания Redmi представит Redmi K30 Pro, который должен работать на чипсете Snapdragon 865.
Redmi K20 Pro прибыли на чипсете Snapdragon 855, но позже обновленная версия премиума была возобновлена с Snapdragon 855+ SoC. В настоящее время телефон находится в собственном интернет-магазине Xiaomi с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения, единственной версией памяти, доступной на данный момент.
Первоначально смартфон появился по цене 3199 юаней (463 доллара), затем в конце декабря был обесценен до 2999 юаней (434 доллара), и теперь у нас еще одно снижение цен.
Ожидается, что Xiaomi представит модельный ряд Mi 10 в феврале, во время MWC 2020 в Барселоне. Тем временем ожидается, что его дочерняя компания Redmi представит Redmi K30 Pro, который должен работать на чипсете Snapdragon 865.