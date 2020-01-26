Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до MIUI 12

Несколько недель назад компания Xiaomi анонсировала следующую версию своей фирменной прошивки MIUI 12. Анонс можно считать формальностью, поскольку нам не показали скриншоты, да и про саму MIUI 12 не было сказано ровным счетом ничего. Производитель и разработчик лишь успокоил фанатов данного бренда фактом разработки следующей версии ОС. Как обычно, нам обещают улучшение стабильность, повышение скорость работы, новый уровень безопасности и прочие фишки, которые сопровождают каждую новую операционную систему. Более того, MIUI 12 может очень сильно измениться визуально на фоне прошлых поколений прошивки Xiaomi.



И если официальные лица пока молчат, инсайдеры уже опубликовали предварительный список устройств, которые будут обновлены до MIUI 12. Выглядит он следующим образом: Redmi K30, Redmi K30 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Pocophone F1, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7s, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7A, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Redmi Note 6, Redmi Note 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Mi 9 Pro, Mi 9, Mi 9 Lite, Mi Play, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC9 и Mi CC9 Pro. Естественно апдейт прилетит и на концептуальный ультимативный флагман Mi Mix Alpha. Также можно говорить с полной уверенностью, что все аппараты представленные в 2020 календарном году перейдут на MIUI 12. Свежие смартфоны и флагманские устройства обновятся осенью этого года, остальных придется подождать немного дольше.

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