Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах

Samsung Galaxy S20 в цветах Cloud Blue, Cloud Pink и Cosmic Grey

Официальные чехлы серии Galaxy S20

Недавняя утечка обнаружила Galaxy S20 в синем оттенке под названием Cloud Blue, и теперь появился новый набор официальных маркетинговых изображений, демонстрирующих S20 еще в двух цветах - Cloud Pink и Cosmic Grey. Посмотрите на изображения ниже.Кроме того, изображения официальных кейсов трио S20 также просочились, и они соответствуют ранее просочившимся отрисовкам линейки S20.Хотя в этих кейсах ничего не говорится о дизайне трио S20, источник сообщает, что на этот раз на светодиодах View Cover, скорее всего, будут настоящие светодиоды. Вы можете проверить все варианты визуализации ниже.