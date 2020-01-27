Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах

Недавняя утечка обнаружила Galaxy S20 в синем оттенке под названием Cloud Blue, и теперь появился новый набор официальных маркетинговых изображений, демонстрирующих S20 еще в двух цветах - Cloud Pink и Cosmic Grey. Посмотрите на изображения ниже.
Кроме того, изображения официальных кейсов трио S20 также просочились, и они соответствуют ранее просочившимся отрисовкам линейки S20.
Хотя в этих кейсах ничего не говорится о дизайне трио S20, источник сообщает, что на этот раз на светодиодах View Cover, скорее всего, будут настоящие светодиоды. Вы можете проверить все варианты визуализации ниже.
Кроме того, изображения официальных кейсов трио S20 также просочились, и они соответствуют ранее просочившимся отрисовкам линейки S20.
Хотя в этих кейсах ничего не говорится о дизайне трио S20, источник сообщает, что на этот раз на светодиодах View Cover, скорее всего, будут настоящие светодиоды. Вы можете проверить все варианты визуализации ниже.