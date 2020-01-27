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В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola

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MobilZone / Гаджеты / Интернет
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Вчера авторитетная модельатор намекала на новое устройство Motorola под названием Edge +, предположительно высокого класса, направляющееся в Verizon. Сегодня тот же источник опубликовал изображение загадочного телефона Motorola, и пока неизвестно, является ли это устройство Edge + или совершенно другим смартфоном.

К нашему удивлению, телефон оснащен стилусом. Это то, что мы не видели от Motorola в течение некоторого времени. Рендеринг показывает довольно тонкие боковые панели, подбородок, который немного толстоватый, как по нынешним меркам, и отверстие в верхнем левом углу.

Еще раз, это может быть Edge +, но пока нет никаких доказательств, подтверждающих это. Эван Бласс прямо сказал, что нет никакого способа сказать, что это по слухам высококачественная Motorola со вчерашнего дня. Все, что мы можем сделать, это подождать и посмотреть, как он распутается и может ли телефон, оснащенный стилусом, идти вразрез с недавно анонсированным Samsung Galaxy Note10 Lite.
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