Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10

Redmi 8A от Xiaomi получил официальное обновление с последней версией MIUI 11 компании еще в ноябре. И хотя пользовательский скин принес совершенно новый облик и пару новых функций, он все еще основан на более старой версии Android 9 Pie. Однако, согласно списку Geekbench, это может скоро измениться.
В этом списке показан телефон Xiaomi Redmi 8A с последней версией Android 10, что предполагает возможность обновления. Xiaomi не раскрыла временные рамки, в которые нам следует ожидать обновления, но мы по-прежнему надеемся на этот отчет Geekbench.
В этом списке показан телефон Xiaomi Redmi 8A с последней версией Android 10, что предполагает возможность обновления. Xiaomi не раскрыла временные рамки, в которые нам следует ожидать обновления, но мы по-прежнему надеемся на этот отчет Geekbench.