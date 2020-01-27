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Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Redmi 8A от Xiaomi получил официальное обновление с последней версией MIUI 11 компании еще в ноябре. И хотя пользовательский скин принес совершенно новый облик и пару новых функций, он все еще основан на более старой версии Android 9 Pie. Однако, согласно списку Geekbench, это может скоро измениться.
В этом списке показан телефон Xiaomi Redmi 8A с последней версией Android 10, что предполагает возможность обновления. Xiaomi не раскрыла временные рамки, в которые нам следует ожидать обновления, но мы по-прежнему надеемся на этот отчет Geekbench.
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