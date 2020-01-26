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Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType

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MobilZone
486
Очень интересным выглядит новый метод ввода от Samsung, который называется SelfieType и был создан подразделением Samsung C-Lab как новая виртуальная клавиатура с технологиями AI и распознавания изображений.


Она может стать частью One UI - по крайней мере, для некоторых моделей Galaxy - в будущем.
На первый взгляд, SelfieType, кажется, делает то, что пытались сделать старые проекционные клавиатуры. Но он не проецирует никаких изображений, а создает виртуальную (невидимую) полную QWERTY-клавиатуру на твердой поверхности, например на столе.

Он использует фронтальные камеры смартфона или планшета в сочетании с технологиями распознавания изображений, чтобы определять, что пользователь печатает в режиме реального времени.

Что самое привлекательное в SelfieType, так это то, что он не требует дополнительного оборудования, в отличие от проекторных клавиатур. Он вполне может стать доступным на некоторых текущих смартфонах и планшетах Galaxy с помощью обновления программного обеспечения.

Есть основания сохранять скептическое отношение к этой технологии, учитывая предыдущие аналогичные попытки создания виртуальной клавиатуры. С другой стороны, очень важно помнить, что ИИ, камеры смартфонов и технологии распознавания изображений прошли долгий путь за последние несколько лет, поэтому виртуальные клавиатуры теперь могут быть вполне жизнеспособными.

Если эта клавиатура будет работа также, как в видео тизере Samsung, то это действительно может быть отличным решением для пользователей смартфонов/планшетов, которые по-прежнему считают неудобным печатать на сенсорном экране. Тем более что это не потребует дополнительных вложений.

А как вы думаете, если жизнь у подобной технологии и насколько удобно будет пользоваться такой невидимой клавиатурой?
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