Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType

Очень интересным выглядит новый метод ввода от Samsung, который называется SelfieType и был создан подразделением Samsung C-Lab как новая виртуальная клавиатура с технологиями AI и распознавания изображений.Она может стать частью One UI - по крайней мере, для некоторых моделей Galaxy - в будущем.На первый взгляд, SelfieType, кажется, делает то, что пытались сделать старые проекционные клавиатуры. Но он не проецирует никаких изображений, а создает виртуальную (невидимую) полную QWERTY-клавиатуру на твердой поверхности, например на столе.Он использует фронтальные камеры смартфона или планшета в сочетании с технологиями распознавания изображений, чтобы определять, что пользователь печатает в режиме реального времени.Что самое привлекательное в SelfieType, так это то, что он не требует дополнительного оборудования, в отличие от проекторных клавиатур. Он вполне может стать доступным на некоторых текущих смартфонах и планшетах Galaxy с помощью обновления программного обеспечения.Есть основания сохранять скептическое отношение к этой технологии, учитывая предыдущие аналогичные попытки создания виртуальной клавиатуры. С другой стороны, очень важно помнить, что ИИ, камеры смартфонов и технологии распознавания изображений прошли долгий путь за последние несколько лет, поэтому виртуальные клавиатуры теперь могут быть вполне жизнеспособными.Если эта клавиатура будет работа также, как в видео тизере Samsung, то это действительно может быть отличным решением для пользователей смартфонов/планшетов, которые по-прежнему считают неудобным печатать на сенсорном экране. Тем более что это не потребует дополнительных вложений.А как вы думаете, если жизнь у подобной технологии и насколько удобно будет пользоваться такой невидимой клавиатурой?