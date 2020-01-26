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Искусственный человек от Samsung - NEON

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MobilZone
616
Искусственный человек NEON. Это то, что должно будет наделать много шума в ближайшие месяцы. Как мы уже знаем, Samsung делает искусственного человека по имени Неон. Пранав Мистри, ученый-компьютерщик и изобретатель, является президентом и генеральным директором Samsung STAR Labs.
В последние несколько недель он делился частыми намеками про Неон, подчеркивая, что это искусственный человек. Но мы до сих пор не знали, что конкретно это значит.
Он написал в Твиттере, что Neon станет самым смелым продуктом Samsung за всю историю. Он написал, что код работает и теперь он может автономно создавать новые эмоции, новые движения, новые диалоги (даже на хинди), полностью отличающийся от первоначальных данных.

Другими словами, Neon - это реалистичный человеческий аватар, но со своим мозгом. Он не будет вас копировать. Он будет создавать ваш аналог.
Безусловно, это звучит очень круто и революционно, но это также может создать много проблем и дезинформации на мой взгляд.

У нас есть утечка трейлера Neon, которое слили на Reddit.


Суть в том, что люди, которых вы видите на видео прямо сейчас, не настоящие люди. Это компьютерные кадры. Скажем так, реалистичные цифровые люди, и они действительно выглядят как настоящие люди.

Фактически, вы не можете сказать, что они генерируются компьютером. И это то, чем является Неон. Эта программа может создавать новые выражения, новые движения, новые диалоги и, самое главное, она может делать это независимо от первых полученных данных.
На самом деле, многие кинокомпании уже делают это, но технологии, которые они используют, очень дороги и недоступные среднему человеку. Кроме того, мы видели подобный тип технологий в Китае.

Леди, которую вы видите сейчас, является первой в мире цифровой женщиной, ведущей новостей. Хотя она и выглядит реалистично, но вы можете заметить всё же не реалистичные движения рта.
Неон, судя по этим кадрам, выглядит абсолютно реальным. Конечно, это видео, сделанное, Samsung, и мы не знаем, в какой степени они сгенерированы компьютером, но к счастью, мы узнаем об этом очень скоро, когда Samsung официально представит технологию миру.
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