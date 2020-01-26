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Redmi 8A - король сверхбюджетного сегмента, но, у него есть интересный конкурент

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MobilZone
579
Как только на рынок выходит новый сверхбюджетный смартфон, он непременно сталкивается с ним. Для любого устройства до 130 долларов - этот смартфон станет стеной как некогда исторические границы, которые нельзя было преодолеть. У него большой экран, огромный аккумулятор с невероятной автономностью, неплохой бюджетный чип и низкая цена, как у официальных ритейлеров, так и у серовозов.

Имя этой легенде - Redmi 8A

Не поймите меня неправильно. Я не фанат техники Xiaomi. Более того, я не раз, и даже не два критиковал их смартфоны, да и саму компанию в целом. Но, отрицать факт доминации бренда Redmi в сверхбюджетном пространстве трудно.

Кто вообще покупает смартфоны до 10 тысяч рублей и даже дешевле? Ответ крайне прост: как правило, это люди старшего возраста. Спектр задач ограничивается мессенджерами, соц.сетями, серфингом в браузере и звонками своим близким. Для таких задач, в приоритете, стоит автономность и удобство использования самим смартфоном, а также более-менее приемлемая цена: Приехал, купил, уехал - ничего лишнего в этой цепочке не должно быть.
Redmi 8A идеален во всех вышеописанных тезисах. Если с четвертого по седьмое поколение мы смотрели на огромные рамки с маленьким экраном, то 8A решил сделать не просто шаг, а настоящий прыжок вперёд. Экран увеличили до 6,22", установив более привычный каплевидный вырез. Под капот поставили уже хорошо зарекомендовавший чип Snapdragon 439, а киллерфишку этого смартфона вы и так знаете - 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18-Вт.

Суть в том, что из-за "не прожорливого чипа", вместе с HD+ разрешением и такой ёмкости аккумулятора, Redmi 8A будет жить двое суток как минимум — разве это не то что нужно в сверхбюджетном устройстве с небольшим спектром задач?
Но, конечно, есть и нюансы. Самое важное — отсутствие сканера отпечатка пальцев. Если до этого вы, или ваш родственник пользовались смартфоном с этой фишкой, то перейти снова на графический ключ или пароль будет гораздо труднее, чем процесс перехода в обратную сторону. Также, здесь только 2 Гб ОЗУ, что в 2020 году смотрится так себе, но, Chrome, Telegram, Viber, WhatsApp, YouTube - хватит точно.

Что делать если вы хотите получить устройство получше?

Доплатите совсем немного и возьмите Redmi 8. Там и ОЗУ побольше, и сканер есть и даже вторую камеру добавили.
Резюмируя все вышесказанное, заключаю. Если вам нужно базовое устройство и вы просто хотите сэкономить - Redmi 8A. Если не готовы отказываться от некоторых удобных фишек и получить смартфон который будет чуть быстрее работать, и чуть лучше фотографировать - Redmi 8.
Благо, взять оба смартфона сейчас можно без особых растрат. Минимальная цена за Redmi 8А у серовозов составляет ~120 долларов, а за Redmi 8(в базе) просят уже ~135 долларов.
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