Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +

Предполагается, что серия Samsung Galaxy S20, поступающая 11 февраля, будет доступна к предварительным заказам до 13 марта, и, согласно последней информации, те, кто сделает предварительный заказ Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra, получат пока еще неофициальные Galaxy Buds + беспроводные наушники бесплатно.
Эта информация поступает от надежного инсайдера Эвана Бласса, который поделился рекламным изображением для предварительных заказов в Twitter. Он включает в себя S20 +, S20 Ultra и Buds +, что подтверждает предыдущие утечки дизайна.
Пока нет никаких официальных сообщений от Samsung о Galaxy Buds +, но мы, вероятно, увидим, что они станут официальными 11 февраля вместе с трио S20.
Согласно предыдущим утечкам, Buds + сохранит дизайн Galaxy Buds и пропустит активное шумоподавление. Но они будут заряжать большую батарею.
Эта информация поступает от надежного инсайдера Эвана Бласса, который поделился рекламным изображением для предварительных заказов в Twitter. Он включает в себя S20 +, S20 Ultra и Buds +, что подтверждает предыдущие утечки дизайна.
Пока нет никаких официальных сообщений от Samsung о Galaxy Buds +, но мы, вероятно, увидим, что они станут официальными 11 февраля вместе с трио S20.
Согласно предыдущим утечкам, Buds + сохранит дизайн Galaxy Buds и пропустит активное шумоподавление. Но они будут заряжать большую батарею.