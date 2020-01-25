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Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +

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MobilZone / Гаджеты
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Предполагается, что серия Samsung Galaxy S20, поступающая 11 февраля, будет доступна к предварительным заказам до 13 марта, и, согласно последней информации, те, кто сделает предварительный заказ Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra, получат пока еще неофициальные Galaxy Buds + беспроводные наушники бесплатно.

Эта информация поступает от надежного инсайдера Эвана Бласса, который поделился рекламным изображением для предварительных заказов в Twitter. Он включает в себя S20 +, S20 Ultra и Buds +, что подтверждает предыдущие утечки дизайна.
Пока нет никаких официальных сообщений от Samsung о Galaxy Buds +, но мы, вероятно, увидим, что они станут официальными 11 февраля вместе с трио S20.

Согласно предыдущим утечкам, Buds + сохранит дизайн Galaxy Buds и пропустит активное шумоподавление. Но они будут заряжать большую батарею.
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