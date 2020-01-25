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В сети появилась подробная информация о камерах Oppo Find X2 и крутом дисплее

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MobilZone / Гаджеты
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Ранее на этой неделе всплыло сообщение о датчиках Sony на грядущем Oppo Find X2. Сегодняшний отчет содержит частично совпадающую информацию о камерах, а также подробности о дисплее и сопроцессоре, который работает вместе со Snapdragon 865. Отчет получен от утечки на Weibo.

Уже сообщалось, что Oppo Find X2 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, и сегодняшняя утечка добавляет к этому, что «ультрачистый» экран будет иметь частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. В дополнение к разрешению QHD + (3160 x 1440 px) дисплей также будет иметь грани с углом обзора 80 градусов, поэтому не совсем то, что мы видим на Huawei Mate 30 Pro.
Oppo Find X

Также есть информация о новом внутреннем сопроцессоре, который будет работать вместе с чипсетом Qualcomm Snapdragon 865. Сопроцессор M1 поможет снять нагрузку с 865 с дисплеем 120 Гц и высоким разрешением, чтобы оптимизировать срок службы батареи телефона.

Oppo и Sony, очевидно, разработали IMX689 вместе с сенсором 48MP 1 / 1,3-дюйма. Согласно предыдущим сообщениям, он будет оснащен новой всенаправленной автофокусировкой, которая, как говорят, заменит двухпиксельную автофокусировку. Он будет иметь дополнительный датчик IMX708 за сверхширокоугольным объективом, а также третью 13-мегапиксельный телеобъектив с возможностью 5-кратного гибридного оптического зума.
Слухи в прошлом также указывали на поддержку беспроводной зарядки на 50 Вт, хотя это довольно продолжительное время.
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