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Еще 9 телефонов LG получат Android 10 в этом году

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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У LG не самая лучшая репутация в плане обновлений прошивки для своих старых устройств, но компания ещё работает над ее улучшением. Android 10 уже заселен на два телефона LG - G8 ThinQ и корейские устройства V50 ThinQ 5G получили последнюю версию Android. Новый пресс-релиз от LG Italy проливает больше света на планы компании по выпуску Android 10 с LG UX 9.0 для девяти новых устройств в 2020 году.
К ним относятся LG V40 ThinQ, международные подразделения V50 ThinQ, G8X ThinQ, G8S ThinQ, G7 ThinQ, K50S, K40S, K50 и Q60.

Международные апараты V50 первыми в очереди на обновление в феврале, затем G8X во втором квартале. G7, G8S и V40 запланированы на третий квартал 2020 года. Последними телефонными трубками в линейке являются LG K50S, K40S, K50 и Q60, которые получают большое обновление в четвертом квартале 2020 года.

План обновлений LG Android 10:
  • Февраль 2020
    • LG V50 ThinQ
  • 2 квартал 2020
    • LG G8X
  • 3 квартал 2020
    • LG G7, G8S и V40
  • 4 квартал 2020
    • LG K50S, K40S, K50 и Q60
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