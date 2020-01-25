Еще 9 телефонов LG получат Android 10 в этом году

У LG не самая лучшая репутация в плане обновлений прошивки для своих старых устройств, но компания ещё работает над ее улучшением. Android 10 уже заселен на два телефона LG - G8 ThinQ и корейские устройства V50 ThinQ 5G получили последнюю версию Android. Новый пресс-релиз от LG Italy проливает больше света на планы компании по выпуску Android 10 с LG UX 9.0 для девяти новых устройств в 2020 году.
К ним относятся LG V40 ThinQ, международные подразделения V50 ThinQ, G8X ThinQ, G8S ThinQ, G7 ThinQ, K50S, K40S, K50 и Q60.
Международные апараты V50 первыми в очереди на обновление в феврале, затем G8X во втором квартале. G7, G8S и V40 запланированы на третий квартал 2020 года. Последними телефонными трубками в линейке являются LG K50S, K40S, K50 и Q60, которые получают большое обновление в четвертом квартале 2020 года.
План обновлений LG Android 10:
К ним относятся LG V40 ThinQ, международные подразделения V50 ThinQ, G8X ThinQ, G8S ThinQ, G7 ThinQ, K50S, K40S, K50 и Q60.
Международные апараты V50 первыми в очереди на обновление в феврале, затем G8X во втором квартале. G7, G8S и V40 запланированы на третий квартал 2020 года. Последними телефонными трубками в линейке являются LG K50S, K40S, K50 и Q60, которые получают большое обновление в четвертом квартале 2020 года.
План обновлений LG Android 10:
- Февраль 2020
- LG V50 ThinQ
- 2 квартал 2020
- LG G8X
- 3 квартал 2020
- LG G7, G8S и V40
- 4 квартал 2020
- LG K50S, K40S, K50 и Q60