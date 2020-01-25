Samsung Galaxy Fold 2 выйдет во втором квартале

В то время как Samsung, как ожидается, представит Galaxy Z Flip, свой второй складной смартфон, на своем мероприятии 11 февраля, где семейство Galaxy S20 также станет официальным, компания работает над преемником Galaxy Fold, который был представлен в прошлом году.
Galaxy Fold 2 сохранит форм-фактор своего предшественника, в отличие от Galaxy Z Flip, который концептуально похож на новый Motorola Razr. Fold 2 будет иметь 8-дюймовый дисплей в развернутом виде, согласно прошлым слухам, основную камеру на 108 Мп, ультратонкое стекло в верхней части экрана (не пластиковое, как у прошлогодней модели) и S-Pen.
Он будет работать на чипсете Snapdragon 865 и будет иметь поддержку 5G. По словам Макса Вайнбаха из XDA Developers, который в последнее время допустил множество утечек информации о Samsung, Galaxy Fold 2 будет представлен во втором квартале года - с апреля по июнь. Неясно, как скоро после этого он станет доступным, или сколько это устройство будет стоить. Эти детали наверняка просочатся в будущем, поэтому следите за обновлениями.
Galaxy Fold 2 сохранит форм-фактор своего предшественника, в отличие от Galaxy Z Flip, который концептуально похож на новый Motorola Razr. Fold 2 будет иметь 8-дюймовый дисплей в развернутом виде, согласно прошлым слухам, основную камеру на 108 Мп, ультратонкое стекло в верхней части экрана (не пластиковое, как у прошлогодней модели) и S-Pen.
Он будет работать на чипсете Snapdragon 865 и будет иметь поддержку 5G. По словам Макса Вайнбаха из XDA Developers, который в последнее время допустил множество утечек информации о Samsung, Galaxy Fold 2 будет представлен во втором квартале года - с апреля по июнь. Неясно, как скоро после этого он станет доступным, или сколько это устройство будет стоить. Эти детали наверняка просочатся в будущем, поэтому следите за обновлениями.