Официально подтверждены основные характеристики Samsung Galaxy M21

Samsung анонсировал Galaxy M20 в январе прошлого года, и он должен стать преемником - Galaxy M21 только что появился на Geekbench, подтверждая его приближающийся анонс и раскрывая некоторые ключевые характеристики в процессе.Galaxy M21 имеет модель, и, согласно тестовой базе данных, он загрузит Android 10 и будет иметь Exynos 9611 SoC с 4 ГБ оперативной памяти.Geekbench не раскрывает остальных характеристик Galaxy M21, но ходят слухи, что он будет поставляться с двойной или тройной задней камерой и двумя вариантами хранения - 64 ГБ и 128 ГБ.По слухам, Galaxy M21 выпускается в синем, черном и зеленом цветах.От Samsung пока ничего не известно о M21, но, поскольку M20 был анонсирован в январе прошлого года, мы ожидаем, что M21 станет официальным в любое время.