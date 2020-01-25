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Официально подтверждены основные характеристики Samsung Galaxy M21

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung анонсировал Galaxy M20 в январе прошлого года, и он должен стать преемником - Galaxy M21 только что появился на Geekbench, подтверждая его приближающийся анонс и раскрывая некоторые ключевые характеристики в процессе.

Galaxy M21 имеет модель SM-M21F, и, согласно тестовой базе данных, он загрузит Android 10 и будет иметь Exynos 9611 SoC с 4 ГБ оперативной памяти.

Geekbench не раскрывает остальных характеристик Galaxy M21, но ходят слухи, что он будет поставляться с двойной или тройной задней камерой и двумя вариантами хранения - 64 ГБ и 128 ГБ.

По слухам, Galaxy M21 выпускается в синем, черном и зеленом цветах.

От Samsung пока ничего не известно о M21, но, поскольку M20 был анонсирован в январе прошлого года, мы ожидаем, что M21 станет официальным в любое время.
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