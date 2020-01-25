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Motorola работает над 5G версией складного Razr 2019

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MobilZone / Гаджеты
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Motorola Razr 2019 питается от среднего Snapdragon 710 чипсета, который помимо всего прочего означает отсутствие связи 5G. Тем не менее, дочерняя компания Motorola Mobility собирается представить версию телефона 5G.

Он будет выставлен в Международном выставочном центре Ухани в городе Ухань. Это не случайно, поскольку телефон будет производиться и там, на заводе Lenovo в городе.
Неясно, будет ли Motorola Razr с 5G подключением продаваться по всему миру, сейчас это звучит как «нет». EE уже принимает предварительные заказы для Великобритании, Verizon будет продавать телефон в США, начиная с 6 февраля. Оба используют модемы 4G, несмотря на выкатывание 5G от соответствующих операторов.

В любом случае, это модернизированное соединение будет поставляться с новым чипсетом - вероятно, Snapdragon 765G или MediaTek Dimensity - это те бренды, с которыми у Motorola больше всего опыта (хотя некоторые последние модели используют чипы Samsung, так что не стоит сбрасывать со счетов Exynos 980 и 990).
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