Последние новости

08:00

Motorola работает над 5G версией складного Razr 2019

05:37

Официально подтверждены основные характеристики Samsung Galaxy M21

20:00

Второй телефон Poco поступит уже в феврале

18:00

В сети появилась официальная утечка Samsung Galaxy S20

16:00

Fujifilm анонсирует беззеркальную камеру X-T200

14:00

Quick Share - грядущая версия Samsung AirDrop от Apple

12:00

Vivo подает патент на Super FlashCharge

10:00

В сети появилась информация об аккумуляторе Samsung Galaxy A41

07:17

Проблемы Redmi AirDots спустя несколько месяцев активного использования

05:28

iPhone 11 превосходит XS Max в тесте камеры DxOMark

20:00

Камеры Honor 2020 принесут ещё больше пикселей

18:00

Новый телефон Oppo появляется на TENAA

16:00

Следующий смартфон от POCO будет называться «POCO X2»

14:00

DxOMark оценили фотовозможности Sony Xperia 5

12:00

Sony представит на MWC несколько телефонов 5G

10:00

Стала известна дата старта продаж складного смартфона Motorola Razr

08:09

Шесть смартфонов от Xiaomi, которые скоро получат обновление до Android 10

05:28

Визуализация Huawei P40 Pro демонстрирует новый мятно-зеленый цвет

20:00

EMUI от Huawei теперь поддерживает 50 миллионов устройств

18:00

Honor представляет MagicWatch 2 Limited Edition с ярким дизайном

16:00

Первое изображение фитнес-трекера Sayshat от Realme появляется онлайн

14:00

Apple начнет производство iPhone 9 в феврале

12:00

В сети появились официальные размеры будущих iPhone 2020

10:00

Nubia Red Magic 5G демонстрируется в живом ролике

08:00

В 2020 году продажи всех смартфонов наконец возрастут

20:00

Qualcomm представляет чипы Snapdragon начального и среднего уровня

18:00

Появились официальные сведения об основной камере Samsung Galaxy Z Flip

16:00

Apple начинает продажи официально отремонтированных iPhone XS и XS Max

14:00

Новые Google Pixel Buds проходят сертификацию Bluetooth

12:00

Redmi K30 5G продается во всех четырёх цветах

09:27

В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z

07:34

Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами

05:41

Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10