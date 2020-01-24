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Второй телефон Poco поступит уже в феврале

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MobilZone / Гаджеты
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Вчера генеральный директор Poco India заявил, что к концу квартала мы должны ожидать появления первого телефона новой независимой марки. Сегодня компания написала в Twitter, что сузила срок запуска до «следующего месяца», то есть февраля.
В твиттере говорилось: «Не верьте неофициальным утечкам, вот официальное», но интервью в этой ссылке во многом совпадает со вчерашним, включая подтверждение того, что Poco будет использовать производственные линии и каналы распространения Xiaomi.

В настоящее время Poco пытается заставить его работать как отдельный бренд. У него будет собственная команда по продажам, отдел маркетинга и отдел продуктов, но все они будут сосредоточены на индийском рынке, поэтому международное развертывание в настоящее время не обсуждается.
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