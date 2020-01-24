В сети появилась официальная утечка Samsung Galaxy S20

Galaxy S20 в облачном голубом

Galaxy S20 + в Космическом Сером

Samsung Galaxy S20 Ultra в космическом сером

Galaxy S20 Ultra в космическом черном

Последняя разработка мельницы слухов Samsung - утечка официальных рендеров Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra. РендерыIshan Argawal наи показывают новое трио от Samsung в трех разных цветах.Согласно отчету, и, как вы можете видеть по изображениям, Samsung Galaxy S20 и S20 + больше не используют изогнутое стекло 3D, а вместо этого стекло 2.5D. Galaxy S20 Ultra имеет кривую вдоль длинных краев дисплея.Samsung Galaxy S20 показан ниже в том, что в отчете называется «Cloud Blue». Мы увидели намек на этот цвет, когда просочился полный список официальных дел Samsung - многие из них были названы «Небесно-голубыми». Рендеры предполагают, что Samsung может впервые использовать матовую отделку своих флагманов. Мы также видим, что Samsung устранила кнопку Биксби навсегда.Galaxy S20 + имеет четвертую камеру сзади, которая в результате расширяет корпус камеры сзади. S20 + показан здесь в Космическом Сером, согласно отчету.Впервые мы получаем более четкое представление о том, как будет выглядеть Galaxy S20 Ultra. У него есть камера перископа на задней панели, и при внимательном рассмотрении вы можете увидеть значок «Space Zoom 100X». Это должно быть датчиком камеры 108MP, и мы ожидаем увидеть 100X цифрового зума с этой камерой.Характеристики Galaxy S20 Ultra представлены в этом отчете. Утверждается, что у него огромный 6,9-дюймовый экран Infinity-O AMOLED с разрешением QHD + и соотношением сторон 20: 9; мы также слышали о поддержке 120 Гц на этом дисплее, а камера Infinity-O - это 40-мегапиксельная селфи-камера.Он будет работать на чипсетах Snapdragon 865 или Exynos 990 с поддержкой подключения 5G. В отчете утверждается, что до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти в зависимости от рынка. Мы ожидаем, что основной 108-мегапиксельный датчик, 48-мегапиксельный телеобъектив, 12-мегапиксельная ультраширокая камера и 3D-камера ToF. Есть также камера перископа со 100-кратным цифровым зумом, но количество MP еще неизвестно. Аккумулятор емкостью 5000 мАч.Если эти характеристики верны, мы смотрим на довольно мощный телефон с внушительным списком характеристик. Таким образом, мы также ожидаем, что цена будет слишком высокой. Как сообщается, Galaxy S20 Ultra стоит от 1349 евро за базовый вариант (может быть 128 ГБ или 256 ГБ), а вариант 512 ГБ может стоить 1549 евро.