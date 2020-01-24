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В сети появилась информация об аккумуляторе Samsung Galaxy A41

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy A41 должен прибыть в ближайшие месяцы, и новый сертификат безопасности Кореи только что показал аккумулятор телефона. Ячейка будет иметь емкость 3500 мАч и имеет идентификационный номер EBYA415 ABY, который соответствует собственному номеру модели A41 SM- A415 .

Фактическое фото ячейки не самого лучшего качества, но несколько других аккаунтов подтвердили, что емкость 3500 мАч соответствует действительности. По слухам, скорость зарядки останется на уровне 15 Вт, как у Galaxy A40.
Мы уже видели детали, которые предполагают, что основная камера A41 будет иметь 48-мегапиксельный сенсор, в то время, как фронтальный датчик будет иметь 25 мегапикселей. Согласно предположениям, мы увидим массив из четырех камер на задней панели с одним из датчиков, который, по-видимому, является макросъемкой.
Кроме того, мы можем ожидать 64 ГБ базовой памяти наряду с Android 10 и One UI 2.0. Как обычно, мы обязательно сообщим Вам о новых находках.
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