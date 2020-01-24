iPhone 11 превосходит XS Max в тесте камеры DxOMark

iPhone 11 получил общую оценку камеры 109 из DxOMark, побив iPhone XS Max как по фото, так и по видео категориям. Он также значительно опередил своего непосредственного предшественника, iPhone XR.
По сравнению с флагманами Apple нынешнего поколения, результат видео в телефоне находится в пределах 1 балла от результата iPhone 11 Pro Max, поскольку он предлагает идентичные функции и сопоставимое качество изображения.
Как и ожидалось, iPhone 11 был пристыкован на несколько пунктов из-за отсутствия телеобъектива - без него телефон не может обеспечить такой же качественный зум и портретную съемку. Это объясняет большую часть разницы между ним и моделью Pro в категории фотографий.
26-миллиметровая основная и 13-миллиметровая сверхширокоугольная камеры предлагают производительность, которая почти соответствует более дорогой серии iPhone 11. Сравнение снимков, сделанных с 11 и 11 Pro, показывает, что фотографии практически идентичны.
В то время как iPhone 11 не взорвал Top 10, он все же превзошел старых фаворитов, таких, как Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 и Google Pixel 3 (напомним, что XS Max не смог превзойти P20 Pro).
По сравнению с флагманами Apple нынешнего поколения, результат видео в телефоне находится в пределах 1 балла от результата iPhone 11 Pro Max, поскольку он предлагает идентичные функции и сопоставимое качество изображения.
Как и ожидалось, iPhone 11 был пристыкован на несколько пунктов из-за отсутствия телеобъектива - без него телефон не может обеспечить такой же качественный зум и портретную съемку. Это объясняет большую часть разницы между ним и моделью Pro в категории фотографий.
26-миллиметровая основная и 13-миллиметровая сверхширокоугольная камеры предлагают производительность, которая почти соответствует более дорогой серии iPhone 11. Сравнение снимков, сделанных с 11 и 11 Pro, показывает, что фотографии практически идентичны.
В то время как iPhone 11 не взорвал Top 10, он все же превзошел старых фаворитов, таких, как Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 и Google Pixel 3 (напомним, что XS Max не смог превзойти P20 Pro).