Камеры Honor 2020 принесут ещё больше пикселей

Последний флагман Honor - V30 Pro, он имеет основной датчик на 40 Мп (с Quad Bayer с такой же эффективностью 10 Мп), как в смартфоне Huawei Mate 30 Pro. Теперь, по словам менеджера по маркетингу дочерней компании, компания не будет следовать за другими производителями, которые либо уже выпустили, либо собираются выпустить телефоны с разрешением 100MP + камеры.
Honor говорит, что этого, очевидно, невозможно достичь без поддержания размера пикселя 0,8 мкм, и это противоречит его пониманию того, что пиксели 1 мкм являются наименьшими, что может обеспечить качество изображения флагманского уровня.
По словам Кайлян Шена, Honor выберет маршрут с большими пикселями, а не с более высоким разрешением.
Теоретически, большие пиксели обеспечивают лучшую светочувствительность, поэтому изображения имеют больше деталей и меньше шума. Однако, как работают сенсоры Quad Bayer, они объединяют смежные пиксели в один большой пиксель, так что в основном это более сложный способ достижения одной и той же цели.
Суть в том, что фактическое разрешение датчика гораздо менее важно, чем его размер. Поэтому, несмотря на то, что разрешение 108MP само по себе мало что дает, большой размер сенсора, который идет с ним, в значительной степени способствует качеству изображения. Но с другой стороны, вы можете добиться меньшего количества пикселей с таким же успехом.
Honor говорит, что этого, очевидно, невозможно достичь без поддержания размера пикселя 0,8 мкм, и это противоречит его пониманию того, что пиксели 1 мкм являются наименьшими, что может обеспечить качество изображения флагманского уровня.
По словам Кайлян Шена, Honor выберет маршрут с большими пикселями, а не с более высоким разрешением.
Теоретически, большие пиксели обеспечивают лучшую светочувствительность, поэтому изображения имеют больше деталей и меньше шума. Однако, как работают сенсоры Quad Bayer, они объединяют смежные пиксели в один большой пиксель, так что в основном это более сложный способ достижения одной и той же цели.
Суть в том, что фактическое разрешение датчика гораздо менее важно, чем его размер. Поэтому, несмотря на то, что разрешение 108MP само по себе мало что дает, большой размер сенсора, который идет с ним, в значительной степени способствует качеству изображения. Но с другой стороны, вы можете добиться меньшего количества пикселей с таким же успехом.