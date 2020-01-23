Новый телефон Oppo появляется на TENAA

Oppo представила смартфоны Reno3 и Reno3 Pro в последние дни 2019 года. Теперь кажется, что к ним присоединится еще один смартфон.
Oppo PCLM50 был сертифицирован в TENAA, и хотя фотографий пока нет, полный лист спецификаций был опубликован. Устройство имеет тот же размер и вес, что и Reno3, но процессор выглядит немного быстрее, а основная камера понижена до 48 Мп.
Процессор Oppo PCLM50 может достигать 2,4 ГГц и поставляется с чипсетом с модемом 5G. Учитывая, что Oppo Reno3 работает на самой быстрой платформе Mediatek Dimensity 1000, мы, вероятно, смотрим на телефон с Snapdragon 765G SoC - тот, который работает на Reno3 Pro. Оперативная память указана как 8 ГБ, и есть две версии хранения - 128 ГБ или 256 ГБ, без слота microSD в поле зрения.
На задней панели PCLM50 будет четыре камеры - основной датчик на 48 Мп будет связан с еще одним 8-мегапиксельным снимком, вероятно, сверхширокой камерой, и двумя 2-мегапиксельными модулями, которые могут использоваться для размытия фона и макросъемки. Передняя камера 32MP - точно так же, как оба устройства Reno3.
Oppo PCLM50 был сертифицирован в TENAA, и хотя фотографий пока нет, полный лист спецификаций был опубликован. Устройство имеет тот же размер и вес, что и Reno3, но процессор выглядит немного быстрее, а основная камера понижена до 48 Мп.
Процессор Oppo PCLM50 может достигать 2,4 ГГц и поставляется с чипсетом с модемом 5G. Учитывая, что Oppo Reno3 работает на самой быстрой платформе Mediatek Dimensity 1000, мы, вероятно, смотрим на телефон с Snapdragon 765G SoC - тот, который работает на Reno3 Pro. Оперативная память указана как 8 ГБ, и есть две версии хранения - 128 ГБ или 256 ГБ, без слота microSD в поле зрения.
На задней панели PCLM50 будет четыре камеры - основной датчик на 48 Мп будет связан с еще одним 8-мегапиксельным снимком, вероятно, сверхширокой камерой, и двумя 2-мегапиксельными модулями, которые могут использоваться для размытия фона и макросъемки. Передняя камера 32MP - точно так же, как оба устройства Reno3.