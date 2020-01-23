DxOMark оценили фотовозможности Sony Xperia 5

Последним смартфоном, протестированным DxOMark, является Sony Xperia 5. Объявленный на IFA в сентябре, Xperia 5 представляет собой устройство среднего уровня с тройными камерами, все с датчиками 12MP. Sony Xperia 5 была выпущена через несколько месяцев после флагманского класса Xperia 1. Несмотря на среднюю позицию и аппарат, он использует ту же настройку с тремя камерами, что и Xperia 1.
Хотя были улучшения по сравнению с камерами Xperia 1, DxOMark не был впечатлен Xperia 5. Он получил общий балл 95 (Xperia 1 получил 91) с 101 для фотографии и 83 для видео. Незначительные улучшения в фотографии приводятся в экспозиции, текстурах, артефактах, ночных и широкоугольных снимках с небольшим снижением цвета, автофокусировкой и увеличением. DxOMark называет эти различия незначительными, считая оба устройства сопоставимыми по качеству изображения.
Производительность видео - незначительные различия, но сопоставимые результаты. Теперь давайте посмотрим на слабые стороны общей производительности камеры.
Первый упомянутый недостаток был с динамическим диапазоном - Xperia 5 ограничен с яркими бликами в высококонтрастных сценах. Цветопередачу также можно улучшить с помощью более нейтрального баланса белого. Несмотря на то, что производительность при слабом освещении неплохая, она создает много шума на более тусклых краях кадра. Хотя автофокусировка была не самой медленной, которую они видели, она была последовательной и точной на Xperia 5.
Увеличенные снимки - это то, что влияет на общий счет, с нестабильной экспозицией и фокусировкой. Цветная окантовка была также заметна наряду с шумными краями и нереалистичными деталями и текстурами.
Производительность видео показала ту же проблему ограниченного динамического диапазона, при этом яркие кадры постоянно вырезались в ярких кадрах на улице. Есть также некоторые несоответствия с балансом белого и нестабильной автофокусировкой. Хорошей новостью является то, что экспозиция остается точной, а шум хорошо контролируется с эффективной стабилизацией.
Хотя были улучшения по сравнению с камерами Xperia 1, DxOMark не был впечатлен Xperia 5. Он получил общий балл 95 (Xperia 1 получил 91) с 101 для фотографии и 83 для видео. Незначительные улучшения в фотографии приводятся в экспозиции, текстурах, артефактах, ночных и широкоугольных снимках с небольшим снижением цвета, автофокусировкой и увеличением. DxOMark называет эти различия незначительными, считая оба устройства сопоставимыми по качеству изображения.
Производительность видео - незначительные различия, но сопоставимые результаты. Теперь давайте посмотрим на слабые стороны общей производительности камеры.
Первый упомянутый недостаток был с динамическим диапазоном - Xperia 5 ограничен с яркими бликами в высококонтрастных сценах. Цветопередачу также можно улучшить с помощью более нейтрального баланса белого. Несмотря на то, что производительность при слабом освещении неплохая, она создает много шума на более тусклых краях кадра. Хотя автофокусировка была не самой медленной, которую они видели, она была последовательной и точной на Xperia 5.
Увеличенные снимки - это то, что влияет на общий счет, с нестабильной экспозицией и фокусировкой. Цветная окантовка была также заметна наряду с шумными краями и нереалистичными деталями и текстурами.
Производительность видео показала ту же проблему ограниченного динамического диапазона, при этом яркие кадры постоянно вырезались в ярких кадрах на улице. Есть также некоторые несоответствия с балансом белого и нестабильной автофокусировкой. Хорошей новостью является то, что экспозиция остается точной, а шум хорошо контролируется с эффективной стабилизацией.