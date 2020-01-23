Шесть смартфонов от Xiaomi, которые скоро получат обновление до Android 10

Смартфоны Xiaomi, которые в скором времени обновятся до последней версии ОС. На данный момент, уже большинство устройств от этой китайской компании уже получило обновление до "десятки".
Но , давайте через информацию о шести смартфонах, мы посмотрим на общую ситуацию, связанную с обновлениями до Android 10.
В свою очередь, на Mi MIX 3 прилетело только бета-обновление MIUI 11 9.10.23, а когда Android 10 появиться для более широкого круга пользователей, неизвестно.
Именно в последнем месяце зимы, компания готова предоставить покупателям новейшего смартфона на "чистом Андроиде" стабильное обновление.
Видимо даже сами Xiaomi поняли, насколько этот смартфон никому не нужен. А ведь кто-то его купил на старте продаж. За 17 тысяч рублей. Такие дела.
Как и всегда, стабильная версия для большего круга людей будет доступна "в самое ближайшее время".
Проверяйте системные настройки и обновляйтесь до последней версии операционной системы.
Но , давайте через информацию о шести смартфонах, мы посмотрим на общую ситуацию, связанную с обновлениями до Android 10.
Mi MIX 2s/Mi MIX 3Некогда флагманская линейка Xiaomi Mi MIX всё ещё держится на плаву и не собирается отказываться от обновлений до "десятки". На данный момент, китайский Mi MIX 2s получает обновление до Android 10(обновление MIUI V11.0.1.0.QDGCNXM), а для глобальных версий обновление выйдет в скором времени.
В свою очередь, на Mi MIX 3 прилетело только бета-обновление MIUI 11 9.10.23, а когда Android 10 появиться для более широкого круга пользователей, неизвестно.
Mi A2/Mi A3Очень смешная ситуация произошла с обновлением до Android 10 на Mi A3. В то время как Mi A2 уже получил свою стабильную версию "десятки", пользователи Mi A3 вынуждены ждать февраля.
Именно в последнем месяце зимы, компания готова предоставить покупателям новейшего смартфона на "чистом Андроиде" стабильное обновление.
Видимо даже сами Xiaomi поняли, насколько этот смартфон никому не нужен. А ведь кто-то его купил на старте продаж. За 17 тысяч рублей. Такие дела.
Mi 8Кто-то ещё пользуется Mi 8? Если да, то для него уже доступно бета-обновление до "десятки" под версией MIUI 11 9.10.24.
Как и всегда, стабильная версия для большего круга людей будет доступна "в самое ближайшее время".
Mi 9TИ куда же без народного безрамочного хита? Обновление под версией MIUI V11.0.1.0.QFJEUXM наконец-то принесло на Mi 9T(Redmi K20) долгожданное обновление до Android 10.
Проверяйте системные настройки и обновляйтесь до последней версии операционной системы.