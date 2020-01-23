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Sony представит на MWC несколько телефонов 5G

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что Sony представит свой первый телефон 5G - или телефоны - на MWC в конце февраля. Слухи все еще меняются, поэтому некоторые детали неясны. Даже название нового флагмана еще не определено, мы слышали все от «Sony Xperia 1.1» до «Xperia 0» и «Xperia 3».
Он будет иметь экран 4K HDR и будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 с модемом X55 5G. Отдел камеры на задней панели будет обновлен до четырехугольной установки с добавлением датчика ToF.

Ожидается, что датчик основной камеры достигнет 48 мегапикселей (или даже 64 мегапикселей), и к нему будут подключены два 12-мегапиксельных сенсора для телеобъективов и сверхшироких камер. Есть некоторые споры, будет ли Sony использовать новый 12-мегапиксельный датчик IMX555 (который будет представлен в Galaxy S20 + и S20). Sony имеет тенденцию использовать заказные проекты датчика для своих собственных телефонов. Ожидается, что цена будет начинаться от 900 долларов.

Второй премиальной моделью, ожидаемой на MWC, является Sony Xperia 5 Plus. Этот должен быть более компактным, хотя на экране нет надежной информации. Визуализация САПР показывает изменения в дизайне, включая воссоединение сканера отпечатков пальцев и клавиши Power. Этот телефон также может похвастаться мощностью Snapdragon 865 и модемом 5G.
Существует большая вероятность того, что новые среднестатистические лидеры будут представлены на смену прошлогодним телефонам Xperia 10. Они также могут иметь 5G. Недавно на Geekbench появилась Sony K8220 с чипсетом Snapdragon 765G.

Возможно, пройдет некоторое время, прежде чем эти телефоны дойдут до нас, однако, как ожидается, премиум-модели (Xperia 1.1 и 5 Plus) поступят на предварительный заказ в мае, в то время как средним пользователям придется ждать до июня.
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