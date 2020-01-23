Стала известна дата старта продаж складного смартфона Motorola Razr

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Motorola официально представила свой модернизированный складной смартфон Razr, в котором воплощен культовый дизайн Razr V3. Задержки в графике выпуск устройства, наполненного ностальгией, последовали почти мгновенно, но теперь релиз наконец-то близко.
Мы уверены, что высокий интерес к продукту - это только половина истории, особенно сейчас, когда на горизонте появится известие о Samsung Galaxy Z Flip. Несмотря на это, Motorola, похоже, начинает продажи Razr в США.
Согласно последней информации, в официальном американском расписании для телефона 26 января установлена дата предварительного заказа. 6 февраля должен стартовать блок продаж. На самом деле, начиная с 6 февраля, Razr должен даже появиться в продаже в некоторых ограниченных количествах. Мы бы не рассчитывали на достаточное количество единиц для покупки. Согласно действующему соглашению об эксклюзивности Motorola, телефон будет доступен на веб-сайтах Verizon, Wallmart и Motorola.
Цены на Razr в США установлены на уровне 1499 долларов США. Довольно круто, как для телефона с чипсетом Snapdragon 710, одной 16-мегапиксельной камеры и батареи емкостью 2100 мАч. Опять же, одного дизайна, вероятно, достаточно, чтобы оправдать цену.
Мы уверены, что высокий интерес к продукту - это только половина истории, особенно сейчас, когда на горизонте появится известие о Samsung Galaxy Z Flip. Несмотря на это, Motorola, похоже, начинает продажи Razr в США.
Согласно последней информации, в официальном американском расписании для телефона 26 января установлена дата предварительного заказа. 6 февраля должен стартовать блок продаж. На самом деле, начиная с 6 февраля, Razr должен даже появиться в продаже в некоторых ограниченных количествах. Мы бы не рассчитывали на достаточное количество единиц для покупки. Согласно действующему соглашению об эксклюзивности Motorola, телефон будет доступен на веб-сайтах Verizon, Wallmart и Motorola.
Цены на Razr в США установлены на уровне 1499 долларов США. Довольно круто, как для телефона с чипсетом Snapdragon 710, одной 16-мегапиксельной камеры и батареи емкостью 2100 мАч. Опять же, одного дизайна, вероятно, достаточно, чтобы оправдать цену.