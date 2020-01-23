Визуализация Huawei P40 Pro демонстрирует новый мятно-зеленый цвет

Последние две недели были богаты утечками для будущих флагманов серии Huawei P40. Вчера принесли нам наши первые живые изображения P40 Pro, и теперь у нас есть новый рендер того же телефона в новом мятно-зеленом цвете, любезно предоставленный Эваном Блассом (evleaks).
На прошлой неделе мы узнали, что на этот раз Huawei планирует выпустить три флагмана серии P с P40, P40 Pro и P40 Pro Premium. Одним из основных факторов, определяющих разницу между этими тремя показателями, будет количество задних камер: в версии Premium до 5 датчиков, в то время, как Pro рассчитывается на четыре.
Ожидается, что основная камера будет оснащена сенсором 52MP 1 / 1,3 ”и Quad Bayer фильтром 16 в 1. Есть также 40-мегапиксельная кинокамера (1 / 1,5-дюймовый датчик), 8-мегапиксельный модуль перископа с 10-кратным оптическим зумом и 3D-датчик ToF или выделенная макро-камера.
Ожидается, что линейка Huawei P40 появится где-то в марте, что оставляет достаточно времени для получения дополнительной информации и просочится на поверхность.
На прошлой неделе мы узнали, что на этот раз Huawei планирует выпустить три флагмана серии P с P40, P40 Pro и P40 Pro Premium. Одним из основных факторов, определяющих разницу между этими тремя показателями, будет количество задних камер: в версии Premium до 5 датчиков, в то время, как Pro рассчитывается на четыре.
Ожидается, что основная камера будет оснащена сенсором 52MP 1 / 1,3 ”и Quad Bayer фильтром 16 в 1. Есть также 40-мегапиксельная кинокамера (1 / 1,5-дюймовый датчик), 8-мегапиксельный модуль перископа с 10-кратным оптическим зумом и 3D-датчик ToF или выделенная макро-камера.
Ожидается, что линейка Huawei P40 появится где-то в марте, что оставляет достаточно времени для получения дополнительной информации и просочится на поверхность.