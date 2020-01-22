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EMUI от Huawei теперь поддерживает 50 миллионов устройств

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MobilZone / Softnews / Бизнес / Гаджеты
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В прошлом месяце компания Huwaei заявила, что 10 миллионов телефонов уже используют EMUI 10. на базе Android 10. Сегодня компания взяла на себя Weibo, чтобы отметить еще одну веху - 50 000 000 устройств со всего мира используют новейший пользовательский интерфейс, после масштабной ОТА.

EMUI 10 был впервые представлен 9 августа в Китае с общесистемным Dark Mode, более отзывчивым интерфейсом и более быстрым оборудованием благодаря некоторым ускорителям, таким как GPU Turbo 3.0.

Huawei также сообщила, что все устройства EMUI 10 смогут беспрепятственно подключаться к компьютерам для обмена файлами и зеркалирования экрана.

Последние флагманы Huawei отсутствуют на западных рынках, но это не помешало компании продемонстрировать впечатляющий рост в 2019 году - почти на 20% больше проданных устройств и 18% общего роста выручки по сравнению с 2018 годом.

Хорошо знать, что все телефоны, которые уже имеют сервисы Google, сохранят свой доступ, но, к сожалению, линейки Mate 30, Honor V30 и nova 6 должны будут обходиться без них, даже если они также используют EMUI 10.
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