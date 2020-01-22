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Apple начнет производство iPhone 9 в феврале

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MobilZone / Гаджеты
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Apple начнет сборку своего более дешевого iPhone 9 в феврале и сделает его официальным в марте, согласно источникам в цепочке поставок, цитируемым Bloomberg.

Как сообщается, сборка будет разделена между тайваньскими производителями Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron Corp и Winstron Corp.

В отчете утверждается, что iPhone 9 будет оформлен в стиле iPhone 8 с домашней кнопкой Touch ID, 4,7-дюймовым экраном и совместимым с iPhone 11 чипсетом Apple A13 Bionic.

Тем не менее, мы слышали разные сообщения о том, что более дешевый iPhone 9 действительно будет иметь дизайн, вдохновленный iPhone 8, но при этом не будет использоваться кнопка «Домой» в пользу «Face ID» и, следовательно, будет чуть выше 5,4-дюймовый дисплей. Это будет иметь больше смысла в 2020 году.
2020 год - год, когда владельцы iPhone 7 и 8 получат долгожданную замену.
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