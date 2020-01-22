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В сети появились официальные размеры будущих iPhone 2020

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MobilZone / Гаджеты
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Один из наиболее авторитетных аналитиков Apple, Macotakara, опубликовал обширный отчет, исходящий прямо из цепочки поставок компании, в котором раскрываются некоторые ключевые особенности дизайна, а также размеры для будущих iPhone-ов 2020 года. В отчете утверждается, что в течение еще одного года Apple сохранит тот же язык дизайна, который резко контрастирует с предыдущим анализом, проведенным Минг-Чи Куо.
В любом случае, согласно сегодняшнему отчету, линейка iPhone 12 будет выглядеть так же, 5,4-дюймовая модель будет прямо между iPhone SE и iPhone 8 по высоте, а 6,1-дюймовая модель будет где-то между iPhone 11 и 11 Pro Маx. Ожидается, что самый большой 6,7-дюймовый вариант будет еще выше, чем нынешний 11 Pro Max.

Как сообщается, Apple воспользуется дополнительным пространством, вставив больший датчик для основной камеры на задней панели по сравнению с 11 Pro Max.

Толщина 6,7-дюймового iPhone составит 7,4 мм, что значительно меньше, чем у 8,1-мм iPhone 11 Pro Max.

Оставляя дизайн в стороне, остальная часть нового отчета соответствует тому, что мы слышали от Ming-Chi Kuo. Все варианты iPhone будут иметь OLED-панели, но с разными настройками камеры. 5,4-дюймовый будет иметь двойную установку, 6,1-дюймовый будет в двух вариантах - с двумя и тремя задними камерами, в то время как 6,7-дюймовая модель будет придерживаться настройки трех камер. Более дорогие модели (6,1-дюймовый с тремя камерами и 6,7-дюймовый) также будут оснащены датчиками 3D ToF.
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