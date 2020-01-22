ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:00
Nubia Red Magic 5G демонстрируется в живом ролике
08:00
В 2020 году продажи всех смартфонов наконец возрастут
20:00
Qualcomm представляет чипы Snapdragon начального и среднего уровня
18:00
Появились официальные сведения об основной камере Samsung Galaxy Z Flip
16:00
Apple начинает продажи официально отремонтированных iPhone XS и XS Max
14:00
Новые Google Pixel Buds проходят сертификацию Bluetooth
12:00
Redmi K30 5G продается во всех четырёх цветах
09:27
В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z
07:34
Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами
05:41
Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10
23:07
Телевизоры Samsung с 8К разрешением: первая нашумевшая инновация 2020 года
20:13
Samsung назначает нового президента мобильного подразделения, и вот почему
18:00
Первая утечка Xiaomi Mi 10 Pro в виде живых фотографий
17:06
Что подарить на международный женский день коллегам по работе?
16:00
Предстоящий телефон Nubia Red Magic был замечен в утечке
14:00
Новый Samsung Galaxy S20 Ultra предоставляет обновленный дизайн установки камеры
12:00
В сети появилось живое изображение OnePlus 8 Pro
10:00
Xiaomi Mi 10 будет иметь камеру на 108 Мп
08:00
Баннер Xiaomi Mi 10 раскрывает дизайн и дату анонса
17:33
В Сеть попал постер с анонсом Mi 10, очень похож на официальный
14:41
Лучший Xiaomi за последнее время
06:00
В телефонах Xiaomi снова появилась функция, которой все рады
20:00
Android R (11) запущен на Google Pixel 4
18:00
OPPO Find X2 будет иметь крутой экран
16:00
Новый телефон от Honor уже в пути
14:00
В сети появилась полная утечка спецификаций серии Samsung Galaxy S20
12:24
EMUI 10 теперь выкатывается на Huawei P30 Lite
10:00
Утечка спецификаций камеры и аккумулятора Samsung Galaxy A31 и A41
08:00
Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark
20:00
Huawei P40 Pro Premium присоединится к P40 и P40 Pro
18:00
Samsung начинает продажи Galaxy A51 в Европе
16:00
POCO теперь независимый бренд
14:00
Появился новый доступный Oppo с большой батареей
 Больше новостей
» » Nubia Red Magic 5G демонстрируется в живом ролике
-

Nubia Red Magic 5G демонстрируется в живом ролике

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты / Видео
227
Игровые телефоны Nubia Red Magic раздвигают границы с точки зрения аппаратного обеспечения, и это будет иметь место с грядущей Red Magic 5G. Телефон будет работать в двухрежимном 5G, и на прошлой неделе мы также узнали, что у него будет экран с частотой обновления 144 Гц. Теперь президент бренда Ни Фэй отправился в Weibo, чтобы показать краткий тизер грядущей Nubia Red Magic 5G и продемонстрировать функцию беспроводного вещания с низкой задержкой.


На видео показано, как Фей проходит три игры, которые работают довольно хорошо, без заметных задержек, но до сих пор нет подробных сведений о том, как на самом деле работает эта установка. Телефон был помещен в черный защитный кожух, который не давал полного представления о дизайне, но на передней панели дисплея видны лицевые панели разумного размера, которые на первый взгляд соответствуют цветам Red Magic 3S.
Возвращаясь к спецификациям, устройство также будет поставляться с новым Snapdragon 865, и вчера мы также увидели, что телефон прошел сертификацию в Китае, которая подтвердила, что он идет с быстрой зарядкой 55 Вт. Red Magic 5G станет очень интересным устройством, поэтому мы обязательно предоставим вам дополнительную информацию о нем, как только она появится.
Prostotech google play Prostotech google play