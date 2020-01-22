Nubia Red Magic 5G демонстрируется в живом ролике

Игровые телефоны Nubia Red Magic раздвигают границы с точки зрения аппаратного обеспечения, и это будет иметь место с грядущей Red Magic 5G. Телефон будет работать в двухрежимном 5G, и на прошлой неделе мы также узнали, что у него будет экран с частотой обновления 144 Гц. Теперь президент бренда Ни Фэй отправился в Weibo, чтобы показать краткий тизер грядущей Nubia Red Magic 5G и продемонстрировать функцию беспроводного вещания с низкой задержкой.
На видео показано, как Фей проходит три игры, которые работают довольно хорошо, без заметных задержек, но до сих пор нет подробных сведений о том, как на самом деле работает эта установка. Телефон был помещен в черный защитный кожух, который не давал полного представления о дизайне, но на передней панели дисплея видны лицевые панели разумного размера, которые на первый взгляд соответствуют цветам Red Magic 3S.
Возвращаясь к спецификациям, устройство также будет поставляться с новым Snapdragon 865, и вчера мы также увидели, что телефон прошел сертификацию в Китае, которая подтвердила, что он идет с быстрой зарядкой 55 Вт. Red Magic 5G станет очень интересным устройством, поэтому мы обязательно предоставим вам дополнительную информацию о нем, как только она появится.
На видео показано, как Фей проходит три игры, которые работают довольно хорошо, без заметных задержек, но до сих пор нет подробных сведений о том, как на самом деле работает эта установка. Телефон был помещен в черный защитный кожух, который не давал полного представления о дизайне, но на передней панели дисплея видны лицевые панели разумного размера, которые на первый взгляд соответствуют цветам Red Magic 3S.
Возвращаясь к спецификациям, устройство также будет поставляться с новым Snapdragon 865, и вчера мы также увидели, что телефон прошел сертификацию в Китае, которая подтвердила, что он идет с быстрой зарядкой 55 Вт. Red Magic 5G станет очень интересным устройством, поэтому мы обязательно предоставим вам дополнительную информацию о нем, как только она появится.