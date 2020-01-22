В 2020 году продажи всех смартфонов наконец возрастут

Gartner прогнозирует, что первые поставки смартфонов в 2020 году начнут расти впервые. Цифры обещают рост продаж телефонов на 1,7% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, который сократился на 2% по сравнению с 2018 годом.
Gartner ожидает, что рост будет происходить в основном из Большого Китая и развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что на рынок 5G в 2020 году будет приходиться 12% всех поставок смартфонов, но по мере того, как цены на телефоны 5G уменьшатся и их распространение возрастет, Gartner прогнозирует, что к 2022 году на телефоны 5G будет приходиться 43% всех поставок телефонов.
Несмотря на позитивный прогноз, Gartner прогнозирует, что поставки смартфонов будут снижаться в течение следующих двух лет, ожидая снижения на 20 миллионов единиц в 2022 году по сравнению с 2020 годом.
Gartner ожидает, что рост будет происходить в основном из Большого Китая и развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что на рынок 5G в 2020 году будет приходиться 12% всех поставок смартфонов, но по мере того, как цены на телефоны 5G уменьшатся и их распространение возрастет, Gartner прогнозирует, что к 2022 году на телефоны 5G будет приходиться 43% всех поставок телефонов.
Несмотря на позитивный прогноз, Gartner прогнозирует, что поставки смартфонов будут снижаться в течение следующих двух лет, ожидая снижения на 20 миллионов единиц в 2022 году по сравнению с 2020 годом.