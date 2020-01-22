ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:00
Nubia Red Magic 5G демонстрируется в живом ролике
08:00
В 2020 году продажи всех смартфонов наконец возрастут
20:00
Qualcomm представляет чипы Snapdragon начального и среднего уровня
18:00
Появились официальные сведения об основной камере Samsung Galaxy Z Flip
16:00
Apple начинает продажи официально отремонтированных iPhone XS и XS Max
14:00
Новые Google Pixel Buds проходят сертификацию Bluetooth
12:00
Redmi K30 5G продается во всех четырёх цветах
09:27
В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z
07:34
Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами
05:41
Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10
23:07
Телевизоры Samsung с 8К разрешением: первая нашумевшая инновация 2020 года
20:13
Samsung назначает нового президента мобильного подразделения, и вот почему
18:00
Первая утечка Xiaomi Mi 10 Pro в виде живых фотографий
17:06
Что подарить на международный женский день коллегам по работе?
16:00
Предстоящий телефон Nubia Red Magic был замечен в утечке
14:00
Новый Samsung Galaxy S20 Ultra предоставляет обновленный дизайн установки камеры
12:00
В сети появилось живое изображение OnePlus 8 Pro
10:00
Xiaomi Mi 10 будет иметь камеру на 108 Мп
08:00
Баннер Xiaomi Mi 10 раскрывает дизайн и дату анонса
17:33
В Сеть попал постер с анонсом Mi 10, очень похож на официальный
14:41
Лучший Xiaomi за последнее время
06:00
В телефонах Xiaomi снова появилась функция, которой все рады
20:00
Android R (11) запущен на Google Pixel 4
18:00
OPPO Find X2 будет иметь крутой экран
16:00
Новый телефон от Honor уже в пути
14:00
В сети появилась полная утечка спецификаций серии Samsung Galaxy S20
12:24
EMUI 10 теперь выкатывается на Huawei P30 Lite
10:00
Утечка спецификаций камеры и аккумулятора Samsung Galaxy A31 и A41
08:00
Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark
20:00
Huawei P40 Pro Premium присоединится к P40 и P40 Pro
18:00
Samsung начинает продажи Galaxy A51 в Европе
16:00
POCO теперь независимый бренд
14:00
Появился новый доступный Oppo с большой батареей
 Больше новостей
» » В 2020 году продажи всех смартфонов наконец возрастут
-

В 2020 году продажи всех смартфонов наконец возрастут

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
338
Gartner прогнозирует, что первые поставки смартфонов в 2020 году начнут расти впервые. Цифры обещают рост продаж телефонов на 1,7% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, который сократился на 2% по сравнению с 2018 годом.

Gartner ожидает, что рост будет происходить в основном из Большого Китая и развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что на рынок 5G в 2020 году будет приходиться 12% всех поставок смартфонов, но по мере того, как цены на телефоны 5G уменьшатся и их распространение возрастет, Gartner прогнозирует, что к 2022 году на телефоны 5G будет приходиться 43% всех поставок телефонов.
Несмотря на позитивный прогноз, Gartner прогнозирует, что поставки смартфонов будут снижаться в течение следующих двух лет, ожидая снижения на 20 миллионов единиц в 2022 году по сравнению с 2020 годом.
Prostotech google play Prostotech google play