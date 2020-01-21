Появились официальные сведения об основной камере Samsung Galaxy Z Flip

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 20, 2020

Макет рендеринга Galaxy Z Flip; Источник: LetsGoDigital

В грядущем складном смартфоне-раскладушке Samsung было много утечек и сообщений о характеристиках, функциях и дизайне смартфона, о которых не было объявлено. Последнее утверждение через Twitter состоит в том, что основная камера будет с 12-мегапиксельным сенсором, а не с первоначально заявленными 108 Мп, как утверждаетПервоначально считалось, что у Galaxy Z Flip и Galaxy S20 Ultra будет датчик сверхвысокого разрешения, но это было еще тогда, когда мы все еще называли их Galaxy Fold 2 и Galaxy S11.Другие характеристики в Tweet для Samsung Galaxy Z Flip - это 6,7-дюймовый динамический AMOLED-экран, 10-мегапиксельная фронтальная камера и 256 ГБ встроенной памяти. Есть также слово о черном и фиолетовом цветах для Z Flip. Мы уже слышали сообщения о голубом, красном и розовом цветах смартфона для Южной Кореи чуть ранее сегодня вместе с просочившимся промо-изображением.Другие сообщения о Z Flip утверждают, что он будет иметь зарядку 15 Вт, батарею емкостью 3300 мАч, ультратонкое стекло и пластик на дисплее. Мы скрещиваем пальцы, что Galaxy Z Flip будет объявлен на мероприятии Samsung Unpacked, которое состоится примерно через три недели.