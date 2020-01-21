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Появились официальные сведения об основной камере Samsung Galaxy Z Flip

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MobilZone / Гаджеты
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В грядущем складном смартфоне-раскладушке Samsung было много утечек и сообщений о характеристиках, функциях и дизайне смартфона, о которых не было объявлено. Последнее утверждение через Twitter состоит в том, что основная камера будет с 12-мегапиксельным сенсором, а не с первоначально заявленными 108 Мп, как утверждает Bloomberg.

Первоначально считалось, что у Galaxy Z Flip и Galaxy S20 Ultra будет датчик сверхвысокого разрешения, но это было еще тогда, когда мы все еще называли их Galaxy Fold 2 и Galaxy S11.


Другие характеристики в Tweet для Samsung Galaxy Z Flip - это 6,7-дюймовый динамический AMOLED-экран, 10-мегапиксельная фронтальная камера и 256 ГБ встроенной памяти. Есть также слово о черном и фиолетовом цветах для Z Flip. Мы уже слышали сообщения о голубом, красном и розовом цветах смартфона для Южной Кореи чуть ранее сегодня вместе с просочившимся промо-изображением.
Макет рендеринга Galaxy Z Flip; Источник: LetsGoDigital

Другие сообщения о Z Flip утверждают, что он будет иметь зарядку 15 Вт, батарею емкостью 3300 мАч, ультратонкое стекло и пластик на дисплее. Мы скрещиваем пальцы, что Galaxy Z Flip будет объявлен на мероприятии Samsung Unpacked, которое состоится примерно через три недели.
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