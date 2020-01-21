ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Apple начинает продажи официально отремонтированных iPhone XS и XS Max
14:00
Новые Google Pixel Buds проходят сертификацию Bluetooth
12:00
Redmi K30 5G продается во всех четырёх цветах
09:27
В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z
07:34
Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами
05:41
Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10
23:07
Телевизоры Samsung с 8К разрешением: первая нашумевшая инновация 2020 года
20:13
Samsung назначает нового президента мобильного подразделения, и вот почему
18:00
Первая утечка Xiaomi Mi 10 Pro в виде живых фотографий
17:06
Что подарить на международный женский день коллегам по работе?
16:00
Предстоящий телефон Nubia Red Magic был замечен в утечке
14:00
Новый Samsung Galaxy S20 Ultra предоставляет обновленный дизайн установки камеры
12:00
В сети появилось живое изображение OnePlus 8 Pro
10:00
Xiaomi Mi 10 будет иметь камеру на 108 Мп
08:00
Баннер Xiaomi Mi 10 раскрывает дизайн и дату анонса
17:33
В Сеть попал постер с анонсом Mi 10, очень похож на официальный
14:41
Лучший Xiaomi за последнее время
06:00
В телефонах Xiaomi снова появилась функция, которой все рады
20:00
Android R (11) запущен на Google Pixel 4
18:00
OPPO Find X2 будет иметь крутой экран
16:00
Новый телефон от Honor уже в пути
14:00
В сети появилась полная утечка спецификаций серии Samsung Galaxy S20
12:24
EMUI 10 теперь выкатывается на Huawei P30 Lite
10:00
Утечка спецификаций камеры и аккумулятора Samsung Galaxy A31 и A41
08:00
Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark
20:00
Huawei P40 Pro Premium присоединится к P40 и P40 Pro
18:00
Samsung начинает продажи Galaxy A51 в Европе
16:00
POCO теперь независимый бренд
14:00
Появился новый доступный Oppo с большой батареей
12:00
Невероятно - TikTok свергает Facebook с пьедестала
09:19
Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 7
07:36
DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II
05:42
В сети появилась информация о сенсоре камеры для всех трех телефонов Samsung Galaxy S20
 Больше новостей
» » Apple начинает продажи официально отремонтированных iPhone XS и XS Max
-

Apple начинает продажи официально отремонтированных iPhone XS и XS Max

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
585
Если вы хотите iPhone, но не хотите тратить $ 999 и более, хорошим выбором всегда была покупка устройства, которое было официально отремонтировано Apple. И начиная с сегодняшнего дня, это стало вариантом для iPhone XS и XS Max.

Если вы находитесь в США, вы можете получить любой из этих восстановленных прямо в интернет-магазине компании. Обновленная статистика iPhone XS за 699 долларов - с 64 ГБ памяти. Если вам нужна модель на 256 ГБ, цена составляет 829 долларов, а модель с 512 ГБ может быть вашей за 999 долларов.
Если вам интересен iPhone XS Max, модель на 64 ГБ стоит 799 долларов, модель с 256 ГБ - за 929 долларов, а версия на 512 ГБ - 1099 долларов.

Во всех случаях вы экономите от 300 до 350 долларов по сравнению с их ценами, когда они были выпущены в сентябре 2018 года. Более того, Apple заявляет, что все восстановленные iPhone тщательно проверяются, тестируются, очищаются и переупаковываются в новой белой коробке со всеми инструкциями и аксессуарами. Вы также получаете совершенно новую батарею и внешнюю оболочку, что означает, что в принципе невозможно провести различие между восстановлением и новым устройством.
Prostotech google play Prostotech google play