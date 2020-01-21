Apple начинает продажи официально отремонтированных iPhone XS и XS Max

Если вы хотите iPhone, но не хотите тратить $ 999 и более, хорошим выбором всегда была покупка устройства, которое было официально отремонтировано Apple. И начиная с сегодняшнего дня, это стало вариантом для iPhone XS и XS Max.
Если вы находитесь в США, вы можете получить любой из этих восстановленных прямо в интернет-магазине компании. Обновленная статистика iPhone XS за 699 долларов - с 64 ГБ памяти. Если вам нужна модель на 256 ГБ, цена составляет 829 долларов, а модель с 512 ГБ может быть вашей за 999 долларов.
Если вам интересен iPhone XS Max, модель на 64 ГБ стоит 799 долларов, модель с 256 ГБ - за 929 долларов, а версия на 512 ГБ - 1099 долларов.
Во всех случаях вы экономите от 300 до 350 долларов по сравнению с их ценами, когда они были выпущены в сентябре 2018 года. Более того, Apple заявляет, что все восстановленные iPhone тщательно проверяются, тестируются, очищаются и переупаковываются в новой белой коробке со всеми инструкциями и аксессуарами. Вы также получаете совершенно новую батарею и внешнюю оболочку, что означает, что в принципе невозможно провести различие между восстановлением и новым устройством.
Если вы находитесь в США, вы можете получить любой из этих восстановленных прямо в интернет-магазине компании. Обновленная статистика iPhone XS за 699 долларов - с 64 ГБ памяти. Если вам нужна модель на 256 ГБ, цена составляет 829 долларов, а модель с 512 ГБ может быть вашей за 999 долларов.
Если вам интересен iPhone XS Max, модель на 64 ГБ стоит 799 долларов, модель с 256 ГБ - за 929 долларов, а версия на 512 ГБ - 1099 долларов.
Во всех случаях вы экономите от 300 до 350 долларов по сравнению с их ценами, когда они были выпущены в сентябре 2018 года. Более того, Apple заявляет, что все восстановленные iPhone тщательно проверяются, тестируются, очищаются и переупаковываются в новой белой коробке со всеми инструкциями и аксессуарами. Вы также получаете совершенно новую батарею и внешнюю оболочку, что означает, что в принципе невозможно провести различие между восстановлением и новым устройством.