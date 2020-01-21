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Redmi K30 5G продается во всех четырёх цветах

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi представила Redmi K30 с 5G еще в декабре, но телефон не поступил в продажу до 7 января. Перейдем к сегодняшнему дню, и телефон, наконец, поступил в открытую продажу - его можно приобрести во всех цветах и в большинстве вариантов памяти от множества интернет-магазинов и розничных продавцов, включая собственный веб-сайт Xiaomi.
Самая дешевая версия имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения и стоит всего 1 999 юаней (285 долларов США / 255 евро), но она доступна только в синем цвете. Настоящий взрыв цвета происходит на следующем уровне - вариант объемом 6/128 ГБ можно приобрести в синем, фиолетовом, белом и красном цветах за 2299 юаней (325 долларов США / 295 евро).

Если вы хотите 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, вы должны выделить 2,599 юаней (370 долларов / 335 евро) и быть готовыми жить без опции «Белый цвет». Мы все еще ждем, покажется ли объявленный на старте вариант 8/256 ГБ на официальных розничных каналах.
Телефон работает от Snapdragon 765G со встроенным модемом Snapdragon X52. Экран LCD с диагональю 6,67 ”, разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Другие характеристики включают 64-Мп основной датчик на задней панели, огромный аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт и MIUI 11 на базе Android 10 из коробки.
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